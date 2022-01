“O país está enclausurado numa teia de corrupção, que passou a ser institucional”

Declaração do Presidente da República Carlos Vila Nova na mensagem à nação por ocasião do ano novo.

O Chefe de Estado disse à nação que o ano 2021 foi marcado por suspeitas, e denúncias directas e abertas de casos de corrupção.

«Sem que tenhamos o registo de um acto sério, vigoroso, decisivo de combate a corrupção», denunciou Carlos Vila Nova.

O Presidente da República alertou o país para o facto de que «corremos o risco que ela (a corrupção) se enraíze, se fortaleça, se torne natural e se naturalize. É preciso libertar o país da garra da corrupção e dos seus corruptores …», frisou.

Segundo o Presidente da República no ano passado (2021), a corrupção tornou-se desavergonhada em São Tomé e Príncipe.

«Não temos nenhuma dúvida de que o país está enclausurado numa teia de corrupção, que de banal, insignificante, camuflada passou a ser aberta, directa e institucional com proporções nunca dantes visto minando a estrutura do Estado», pontuou.

Com a estrutura do Estado minada pela corrupção, o Chefe de Estado, prometeu aos são-tomenses que o ano 2022 terá que ser de ponta pé de saída para a salvação da estrutura do Estado.

Reformas profundas deverão ser implementadas. Carlos Vila Nova, indicou o sector da justiça como um dos pilares do Estado que precisa urgentemente de reformas e profundas.

«O ano 2022 tem de necessariamente ser diferente e muita coisa tem de mudar…. Reformas e sem branduras…», reforçou o Presidente da República.

Para Carlos Vila Nova, São Tomé e Príncipe foi em 2021 um país parado, onde segundo o Presidente da República, a pandemia da Covid – 19 serviu de desculpas para todos os erros, negligências e desperdícios que foram cometidos.

O leitor deve ouvir na íntegra a mensagem do Presidente da República à Nação por ocasião do ano novo 2022 :

Abel Veiga