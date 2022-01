Covid – STP está no topo de África em termos de contágio

Em São Tomé e Príncipe o aumento exponencial de casos da Covid-19 provocou a convocação da 11ª reunião de alto nível com o objectivo de conter o avanço da doença.

O Presidente da República Carlos Vila Nova descreveu o cenário dramático que o país vive, e reconheceu que as medidas preventivas até agora implementadas não foram eficazes.

O Presidente da República chamou a atenção dos titulares de órgãos de soberania, e das demais autoridades que se reuniram no Palácio do Povo para o facto de São Tomé e Príncipe estar no topo do contágio pela Covid-19 a nível do continente africano.

«Dados comparativos da OMS colocam São Tomé e Príncipe como o 4º país pertencente a África com mais novos casos reportados por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias», declarou o Presidente Carlos Vila Nova.

A variante Ómicron diagnosticada no país nos finais de Dezembro de 2021 acelerou a transmissão da Covid-19 em todo o território nacional. O mapa da situação epidemiológica apresentado na reunião de alto nível indica que 221 profissionais da saúde estão infectados.

«Em apenas 11 dias do mês de Janeiro registamos mais novos casos acumulados do que quase os últimos 4 meses do ano transacto…», precisou.

Para o presidente da República os decretos-lei que foram promulgados nos últimos tempos para limitar aglomerações nas festas públicas, assim como nos baptizados e nos casamentos, não surtiram o efeito desejado na prevenção da Covid-19.

«Não obstante a aplicação de uma multa de 5000 dobras(200 euros), caso haja a violação das medidas pode-se questionar por exemplo, caso estas aglomerações se tornem fonte de contágio, se este valor virá a compensar o custo que o Estado poderá vir a ter para controlar a contaminação e os custos de internamento, sem falar da perda de vidas humanas, o que não tem preço obviamente», referiu o chefe de Estado.

Reunião de Alto Nível sobre a Covid-19 decidiu pela adopção de novas medidas. A campanha de vacinação vai ser massificada tanto nos mercados, nos locais de trabalho e nas ruas.

«Creio que pela primeira vez atingimos o Estado de classificação de muito alto risco em todo o território nacional», alertou o Presidente da República.

As autoridades sanitárias asseguraram ao Presidente da República que o país tem vacinas suficientes para imunizar a maioria da população.

Ficou decidido que os militares e os estudantes de enfermagem vão apoiar o sistema nacional de saúde no processo de vacinação e na sensibilização da população no sentido de adoptar comportamentos que previnam a transmissão da Covid-19.

Abel Veiga