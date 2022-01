PR devolveu projecto de lei do OGE 2022 à Assembleia Nacional

Numa carta endereçada ao Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves o Presidente da República Carlos Vila Nova anuncia que não promulgou o Projecto-Lei de Orçamento Geral do Estado para o ano 2022.

«Venho comunicar a Vossa Excelência que não promulguei o Projeto-Lei de Orçamento Geral do Estado e das Grandes Opções de Plano para o ano 2022», lê-se na carta.

Com cópias para o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus e para o Ministro das Finanças Engrácio da Graça a carta datada de 10 de Janeiro detalha as razões que levaram o Presidente da República a não promulgar o Projecto de Lei do Orçamento Geral do Estado :

O n° 1 do artigo 6° do Projeto-Lei do OGE tem como base legal a alínea a) do artigo 6º do Decreto-Lei 2/2014 (Decreto-Lei que aprova o Regime Jurídico dos Bilhetes do Tesouro), que dispõe o seguinte:

“O montante máximo dos Bilhetes do Tesouro a serem emitidos durante o exercício económico, é fixado de acordo com o estabelecido no Orçamento Geral do Estado e deve ter em conta as contrapartidas orçamentais correspondentes ao reembolsos e juros dos referidos títulos.”

Acontece, porém, que esta disposição foi alterada pelo Decreto-Lei nº 16/2017 que dispõe o seguinte “O montante dos bilhetes do tesouro a ser emitido, é fixado pelo despacho do Ministro que tutela a área de Finanças, consideradas as necessidades de financiamento défice temporário de tesouraria e as contrapartidas financeiras internas e externas previstas no OGE”.

A menção especifica relativamente ao pagamento das dívidas às empresas ENCO e CST prevista no nº6 do artigo 17º da Projeto-Lei do Orçamento, quando estes credores não gozam de garantia especial ou qualquer outro tipo de preferência no ranking dos credores fere o princípio de igualdade e de proporcionalidade no tratamento dos credores. Embora se reconheça a importância destes credores e a necessidade de amortização destas dívidas, não se nos vislumbra necessário que a estes credores sejam reservados um tratamento privilegiado no OGE.

O “Quadro 4 do anexo ao OGE “Evolução do Stock da Dívida Pública até junho de 2021”, é dúbio relativamente ao entendimento da Dívida do Sector Público.

Para melhor elucidação da preocupação levantada neste ponto, capeámos o parecer técnico que sobre o assunto recaiu:

“Existe segundo o quadro de detalhes fornecido pelo Gabinete da Dívida um montante que constitui atrasados da ENCO para com a SONANGOL e da EMAE para com a ENCO.

Estamos perante o atraso de pagamento de uma empresa de sociedade participada para com seu principal fornecedor e acionista (ENCO-SONANGOL), e de uma empresa 100% pública para com seu fornecedor de combustível (EMAE-ENCO).

Diante de um atrasado não-garantido da ENCO para a SONANGOL e da EMAE para com ENCO, estes constituem na melhor das hipóteses, um passivo contingente implícito, uma vez que não cumpre sequer com os requisitos para o registo de dívida publicamente garantida, atendendo que não observa o estatuído na alínea a) do número 1 do artigo 33º e o estatuído no artigo 34º do Decreto-lei 1/2014 (que regulamenta a Lei-quadro da Dívida Pública) coadjuvado com o artigo 57º e 60 da Lei 1/2013 (Lei-quadro de Dívida Pública).

Mesmo que estivéssemos na presença de um engajamento eventual com garantia plena, o que não é o caso, o registo da dívida publicamente garantida impõe que o atrasado da ENCO para com SONANGOL e da EMAE para com ENCO, (i) continue a ser registado na folha de balanço da ENCO e da EMAE como dívida para com seus respetivos fornecedores; e (ii) registado na folha de balanço da SONANGOL e ENCO como ativo financeiro em relação a ENCO e EMAE respetivamente.

Em ambos os casos, nomeadamente, na presença de passivos contingentes com garantia de pleno direito e passivos contingentes sem qualquer tipo de garantia/aval/caução, estes engajamentos eventuais só devem dar lugar ao registo de Dívida do Estado ou Dívida do Sector Público, após a assunção por parte do mesmo e mediante o cumprimento do número 2 do artigo 8º e o número 3 do artigo 51º ambos da Lei 1/2013 (Lei-quadro da dívida pública), ou seja, mediante a autorização da Assembleia Nacional e promulgação do Presidente da República, autorização esta que não existe para que se dê lugar ao registo de Divida do Estado ou do Sector Público.

Assim sendo, estes engajamentos eventuais devem ser apenas registados pelo Gabinete da Dívida como um passivo contingente implícito no memorandum item, uma vez que não fazem parte nem de dívida publicamente garantida e muito menos de Dívida do Estado ou do Sector Público.”

Detalhadas as razões, o Presidente da República propôs ao parlamento um conjunto de alterações :

«Considerando a premente necessidade da entrada em vigor do OGE de 2022 para fazer face às inadiáveis despesas que se impõem, no espírito de cordialidade institucional venho rogar os bons préstimos e os esforços das entidades com responsabilidade nesta matéria as seguintes alterações:

A adequação e a conformidade da referência ao Regime Jurídico dos Bilhetes do Tesouro;

Uma redação do nº6 do artigo 17º do Projeto-Lei nos termos dos quais, aos olhos dos cidadãos não se fica com impressão de um acrescido privilégio atribuído aos credores ENCO e CST;

– Sugestão – “Fica o Governo autorizado, através do Ministro encargue pela área das finanças, a proceder às alterações necessárias com dispensa no estatuído no nº1 do presente artigo, às despesas consignadas, mediante verificação das respetivas receitas consignadas.”;

1 – Os engajamentos eventuais versados no nº3 anteriormente referidos devem ser registados pelo Gabinete da Dívida Pública, e consequentemente espelhado no OGE como passivo contingente no Memorandum Item abaixo do quadro do Stock da divida, visto que em rigor não se tratam de dividas do Estado. Ou seja, não são, pelo menos por enquanto, dividas públicas ou dividas publicamente garantidas.

No fecho da sua missiva o Presidente da República solicita a melhor colaboração da Assembleia nacional, « nesta matéria de superior interesse».

Abel Veiga