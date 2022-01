Justiça – ASSIMAJUS reage ao Comunicado do CSMJ

«Não pode o CSMJ acusar o Sindicato de ter agido como se de inimigo tratasse, quando a ASSIMAJUS sempre pautou e tem pautado a sua conduta pela imparcialidade, pelo cumprimento das leis, pela integridade, pela transpar6ncia e pela igualdade, em nome de uma Justiça credível e de qualidade», reacção da ASSIMAJUS(Associação Sindical dos Magistrados Judiciais).

Na reacção a nota de esclarecimento do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais publicada pelo Téla Nón, a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais diz que «não concorda com o conteúdo da nota de esclarecimento e consequentemente rejeita as acusações do CSMJ, e lamenta profundamente e ainda assim, assegura que sempre expressou essa discord6ncia com respeito e de forma correcta, junto do próprio Conselho e do Tribunal competente».

O leitor deve consultar na íntegra o comunicado da ASSIMAJUS, para se inteirar dos contornos da polémica que envolve a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais e o Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Reacção da ASSIMAJUS a Nota de Esclarecimento do CSMJ-Concurso de acesso ao STJ

Abel Veiga