STP não consegue suportar os custos da Democracia – Eleições em perigo

A Assembleia Nacional manifestou-se preocupada com a dificuldade cada vez maior do país em suportar os custos da democracia.

Na última sessão plenária o Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves(na foto), avisou aos deputados de que o país não tem dinheiro. Segundo o Presidente do parlamento, a comunidade internacional que tradicionalmente financia a realização das eleições, já começou a recuar.

O exercício e manutenção da democracia tem custos. Para organizar e realizar cada acto eleitoral a Comissão Eleitoral Nacional (CEN) precisa de cerca de 2 milhões de euros. A mesma CEN está mergulhada em dívidas depois de ter realizado as eleições presidenciais de Julho ao Setembro de 2021.

A Assembleia Nacional anunciou que a Comissão Eleitoral Nacional tem dívidas de 400 mil euros, fruto dos bens e serviços que contratou para realizar as eleições presidenciais do ano passado.

Tudo numa altura em que a Comissão Eleitoral Nacional precisa com urgência de uma nova injecção de capital para activar o processo eleitoral com vista a realização das eleições legislativas, autárquicas e regional deste ano 2022.

«Minha gente o país não tem dinheiro. A comunidade internacional não financia o processo de recenseamento eleitoral, e actualização dos cadernos eleitorais», avisou o Presidente da Assembleia Nacional.

O líder do parlamento disse aos deputados que a comunidade internacional apenas apoia na realização efectiva dos actos eleitorais. No entanto nas últimas eleições presidenciais «o apoio da comunidade internacional esteve aquém das expectativas. Grande parte das despesas foi executada pelo tesouro público», afirmou Delfim Neves.

Para conseguir realizar as duas voltas das eleições presidenciais do ano passado, a Comissão Eleitoral Nacional contou com financiamentos directos do tesouro público e do governo do Japão através do fundo de contra-partida resultante da venda do arroz ofertado pelo reino nipónico.

A ajuda financeira do Japão para a realização das eleições presidenciais de 2021 foi de 760 mil euros.

Face a incapacidade do país de suportar os custos da democracia, o Presidente da Assembleia Nacional lançou um desafio aos deputados e ao país.

«Vamos pedir ao governo para dispensar 400 mil euros para pagar a dívida da Comissão Eleitoral com relação a eleição presidencial do ano passado…Arranjar 800 mil euros para por a disposição da nova comissão eleitoral nacional para este ano…. E não pagar os salários dos funcionários públicos, dos professores, dos médicos, dos próprios deputados…É uma opção que vamos ter que pensar e adoptar…», sublinhou.

Um grande desafio para o país, ou suporta os custos da democracia, ou paga os salários e outras despesas de funcionamento corrente do Estado.

O orçamento de Estado de São Tomé e Príncipe depende em mais de 98% da ajuda financeira internacional para realizar investimento público. Os custos com a democracia também estão dependentes da boa vontade da comunidade internacional.

Abel Veiga