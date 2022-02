Presidente do STJ diz que o OGE 2022 não atende a reforma da Justiça

Na quinta-feira o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o Juiz Conselheiro Manuel Silva Gomes Cravid, reuniu-se com o Procurador-geral da República Kelve Carvalho e com o Bastonário da Ordem dos Advogados.

A reunião que decorreu na sala de reuniões do Supremo Tribunal de Justiça serviu segundo as palavras do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para os três operadores judiciais diagnosticarem as patologias que enfermam o sistema de justiça.

«Há falta de funcionários nas secretarias, quer do Ministério Público, quer dos Tribunais. Temos secretarias que deveriam ter 6 funcionários, e só há lá 1 funcionário», denunciou o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Sem funcionários judiciais, as secretarias praticamente não funcionam. Por isso as pendências judiciais são elevadíssimas, num sistema de justiça que também não tem procuradores.

«O Ministério Público não tem procuradores…chega até a haver julgamentos em que deveriam ser os procuradores da república nos julgamentos, e vão procuradores adjuntos», precisou o Juiz Manuel Silva Cravid.

Num sistema de justiça cheio de patologias, os direitos, garantias e liberdades dos cidadãos não são assegurados, mesmo na sala de julgamento.

«Detectamos que os advogados muitas vezes são substituídos por outras pessoas, para fazerem julgamentos. Porquê que isso acontece? …Porque há anos que os advogados não recebem do governo o dinheiro para pagar as defesas oficiosas. Trabalham para o bono, e há muitos que recusam em fazê-lo», explicou o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Neste capítulo Wilfred Moniz, o Bastonário da Ordem dos Advogados, também interveio para dizer que a dívida acumulada pelos sucessivos governos em torno das defesas oficiosas atinge 60 mil euros.

Para as três individualidades que se reuniram no Supremo Tribunal de Justiça, as patologias identificadas só podem ser tratadas com injecções de dotações do Orçamento Geral do Estado.

«O Supremo Tribunal de Justiça fez um curso de formação de 6 meses em que participaram 45 indivíduos para integrarem o quadro dos funcionários judiciais. Até agora não temos a dotação orçamental para fazer o enquadramento desses funcionários», alertou o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Para além do problema de falta de funcionários judiciais, o Orçamento Geral do Estado para 2022, não contempla injecções vitamínicas para fortalecer acções de reforma da justiça.

«O problema é que o último Orçamento de Estado que foi aprovado a parte adstrita aos tribunais não aumentou sequer 1 centavo. E nós temos o concurso para nomeação de dois juízes conselheiros, e precisamos de pelo menos 30 funcionários judiciais e o ministério público pelo menos 15 funcionários precisa. E nada disso foi feito», frisou.

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse a imprensa que as patologias diagnosticadas, já tinham sido apresentadas ao Presidente da República Carlos Vila Nova, antes da aprovação do Orçamento Geral do Estado para este ano, e numa reunião no Palácio do Povo, em que participaram os 3 operadores judiciais.

A reunião de concertação entre os 3 operadores judiciais passa a ser mensal. Os 3 acordaram a data de 5 de Março de 2022, para abertura do novo ano judicial.

Supremo Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados, desafiaram o governo para que faça de 2022 o ano de viragem e da verdadeira reforma da justiça.

Abel Veiga