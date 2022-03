Bom Jesus reeleito Presidente no MLSTP dividido

Jorge Bom Jesus, foi reeleito no último fim-de-semana Presidente do partido MLSTP no poder. 517 militantes exerceram o direito de voto na disputa eleitoral, em que estiveram envolvidos 3 militantes do partido.

Jorge Bom Jesus mereceu a confiança da maioria dos votantes, pelo menos 260 votos confirmaram a sua reeleição no cargo de Presidente do MLSTP. Américo Barros, ex-vice Presidente do partido e governador do Banco Central foi o segundo candidato mais votado conseguiu 147 votos. Rafael Branco ex-Presidente do MLSTP conquistou a confiança de 105 congressistas do MLSTP.

«Essa reeleição me dá muito mais responsabilidade e eu sei que não é um cheque em branco num tempo muito difícil tanto na situação política interna do partido como a nível da governação mas isso vai retemperar o meu espírito», declarou o Presidente reeleito do MLSTP.

Jorge Bom Jesus prometeu mudar o seu partido. «Eu quero romper com os paradigmas e tentar fazer diferente», sublinhou.

Jorge Bom Jesus e Rafael Branco de mãos unidas

O resultado da eleição no congresso do último sábado pôs em evidência a divisão e fragmentação interna no MLSTP. O Presidente Jorge Bom Jesus foi eleito à tangente, com cerca de 51% dos votos. Outra parte dos congressistas perto de 50% manifestou confiança no projecto político dos outros militantes que concorreram ao cargo de Presidente.

Com as eleições legislativas, autárquicas e regionais à porta, Jorge Bom Jesus manifestou-se seguro de que enquanto Primeiro-ministro vai melhorar a governação, e enquanto Presidente do MLSTP, vai forjar união no seio do partido para não sofrer derrota nas eleições previstas para Outubro.

Abel Veiga