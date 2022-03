UDD põe fim a União com o MDFM de Fradique de Menezes

Turbulência política marca a actualidade santomense nas últimas horas. A União UDD – MDFM com um assento no parlamento e integrante da coligação parlamentar PCD -MDFM-UDD, desmoronou-se.

O fim da união entre os dois partidos foi anunciado pelo próprio Presidente da União, Carlos Neves. «Achamos que os casamentos são bons quando são transparentes, quando são transparentes para as duas partes. Neste momento no nosso entendimento este casamento já não tem pernas para andar. Por isso pomos fim» declarou Carlos Neves.

O fim do casamento foi anunciado numa reunião do Conselho Nacional do partido UDD, realizada na última semana. Segundo Carlos Neves o Conselho Nacional da UDD tem competências para decidir sobre o assunto, e assim decidiu.

Assinatura do acordo de União entre os dois partidos em Outubro de 2017

«Colocamos a questão aos militantes do partido para que as estruturas capacitadas pudessem tomar uma decisão, que a aliás já foi tomada, sobre o nosso afastamento desta união com o MDFM», reforçou.

UDD diz que para as próximas eleições legislativas e locais, está aberto a discussões com os outros partidos políticos, no sentido de avançar para o pleito eleitoral em coligação.

Note-se que a União entre os partidos UDD e MDFM foi celebrada no ano 2017. Carlos Neves e Manuel Diogo Presidente da UDD foram os subscritores do acordo pelo partido UDD, enquanto que Ayres Major vice-Presidente do MDFM e Adelino Lucas dos Santos secretário-geral do MDFM representaram o partido que foi criado pelo ex-Presidente Fradique de Menezes.

Abel Veiga