Presidente da República travou o Estatuto de Carreira dos Jornalistas

Na última semana o sindicato dos jornalistas e técnicos da comunicação social, deu o ar da sua graça, com uma intervenção pública em que denunciou a não promulgação pelo Presidente da República Carlos Vila Nova do Estatuto de Carreira dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social são-tomense.

Habituado a se pronunciar publicamente apenas quando o assunto for de natureza financeira, o Sindicato dos Jornalistas normalmente ignora as diversas situações de violações dos direitos dos jornalistas perpetradas pelo poder.

O diploma que o Presidente da República não promulgou briga sobretudo com a situação financeira dos jornalistas que são funcionários do Estado.

O Sindicato liderado por Helder Bexigas editor de imagem da TVS, dedica-se exclusivamente a defesa e protecção dos jornalistas que trabalham nos órgãos de comunicação social que pertencem ao Governo, nomeadamente a Rádio Nacional, a TVS e a STP-Press.

O travão dado pelo Presidente da República ao diploma aprovado pelo Governo, e que define o Estatuto de Carreira dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social agitou a classe, e provocou reacção do Chefe de Estado.

«Se o Presidente da República não promulgou é porque haviam situações que precisam de correcção, e serem revistas. É este o meu papel, garantir o bom funcionamento das instituições e sobretudo a legalidade», reagiu Carlos Vila Nova.

O presidente da República explicou que a devolução do diploma ao parlamento tem a intenção de promover a correcção do mesmo.

«Havia situações que não me deixavam confortável», reforçou o Chefe de Estado.

Carlos Vila Nova prometeu abrir as portas do palácio do povo, principalmente do seu departamento técnico para junto aos representantes da classe dos jornalistas, serem desencadeadas negociações com vista a correcção e melhoria do diploma.

«É preciso abrir caminho para diálogo, muito brevemente os representantes da classe virão aqui para que tecnicamente com o meu gabinete vejam essas questões».

Sucesso nas negociações e nas correcções em torno do Estatuto de Carreira dos Jornalistas deverá levar o Presidente da República a soltar o travão, dado ao diploma.

Abel Veiga