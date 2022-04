Visita de Estado do Presidente Vila Nova à Portugal

Carlos Vila Nova, Presidente da República de São Tomé e Príncipe – Recebido pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa –

Uma nota da Presidência da República portuguesa publicada nas redes sociais relata que «o Presidente da República de Portugal recebeu, na Praça do Império – Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, o Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, e Senhora, Maria de Fátima Vila Nova, numa cerimónia oficial de boas-vindas que deu início à Visita de Estado a Portugal do Chefe de Estado santomense.

Na cerimónia foram prestadas Honras Militares, com a execução dos Hinos Nacionais dos dois países, salva de 21 tiros, revista e desfile da Guarda de Honra. No final da cerimónia, o Presidente Carlos Vila Nova depositou uma coroa de flores no túmulo de Luís Vaz de Camões na Capela do Mosteiro dos Jerónimos e visitou a Igreja Santa Maria Belém e o claustro do Mosteiro.

Honras militares -Foto /Presidência da República de Portugal

Com escolta de honra por regimento a cavalo da GNR, dirigiram-se ao Palácio de Belém, tendo sido recebidos pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, onde, após a fotografia oficial, o Presidente santomense assinou o livro de honra.

O Presidente da República reuniu-se depois com o Presidente Carlos Vila Nova e Senhora, a que se seguiu uma reunião a sós dos dois Chefes de Estado. A reunião foi mais tarde alargada às respetivas delegações.

Foto -Presidência da República de Portugal

No final, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o Presidente Carlos Vila Nova deram uma conferência de imprensa.-

Atenção – Imagens e texto do site da Presidência da República portuguesa.