PR Vila Nova exonerou Stephan Welk do cargo de conselheiro especial

Carlos Vila Nova Presidente de São Tomé e Príncipe, emitiu no dia 11 de Abril o decreto número 6/2022, que exonera o seu conselheiro especial Stephan Welk.

Nomeado pelo decreto presidencial número 1/2022 com data de 27 de Janeiro, o cidadão alemão Stephan Welk foi denunciado pela imprensa alemã como sendo um homem multi-reincidente na prática de crimes nomeadamente de fraudes e falsificação de documentos, e por isso mesmo várias vezes condenado a prisão.

«Tornando-se necessário acautelar a imagem externa do Estado são-tomense face as notícias que indicam que o mesmo encontra-se sob processo de investigação…..No uso da competência que me é conferida pelo artigo 84 da lei número 1/2003, constituição da República decreto o seguinte:

Foto – Stephan Welk

Artigo 1º – É o senhor Stephan Welk, exonerado das funções de conselheiro especial do Presidente da Republica», refere o decreto Presidencial.

O conteúdo do decreto presidencial que exonera o cidadão alemão das funções de conselheiro especial do Presidente da República foi publicado na página oficial da presidência da república na rede social Facebook.

Abel Veiga