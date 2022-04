ADI diz que a chegada da Dengue é uma tragédia e critica a não constituição da CEN

ADI na oposição advertiu o governo a tomar medidas para evitar a disseminação da Dengue em São Tomé e Príncipe. Para ADI, a chegada da dengue é uma tragédia.

«Perante o que se pode considerar uma tragédia, trata-se da existência de Dengue no nosso país, pela primeira vez na nossa história, exige que em primeiro lugar haja por parte do governo uma acção mais enérgica, para combate da doença….», refere o comunicado do partido lido pelo seu militante Alexandre Guadalupe.

O maior partido na oposição acusou o governo de incompetência, dentre outras razões apontadas o porta voz da ADI, acrescentou o aumento do índice do paludismo, e a facilidade como a Dengue entrou no país.

«Temos um país deixado a sua sorte, a degradação é permanente. O país está morrendo aos pedaços, os cidadãos perderam a esperança e a juventude procura todas as portas de saída para abandonar o país», reforçou.

A realização das eleições legislativas, autárquicas e regionais marcadas para 25 de Setembro é outra preocupação da ADI. Tudo porque a Assembleia Nacional ainda não constituiu a nova comissão eleitoral nacional.

«O facto do Presidente da Assembleia Nacional protelar a realização da sessão plenária estaria a provocar deliberadamente a não constituição da nova comissão eleitoral nacional nos prazos legalmente previstos e consequentemente o atraso para o recenseamento eleitoral que deverá permitir aos jovens cidadãos que têm ou que vão completar os 18 anos ainda este ano de recensear-se,», afirmou o porta-voz da ADI, Alexandre Guadalupe

Segundo a ADI, a lei obriga que 3 dias depois da publicação do decreto do Presidente da República que marca as eleições, a Assembleia Nacional deve eleger e dar posse a nova comissão eleitoral nacional. Um processo que ainda não aconteceu, apesar do Presidente da República ter marcado a data das eleições desde Março passado.

Abel Veiga