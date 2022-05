São Tomé e Príncipe e Angola são países interdependentes. É a constatação feita pelos Presidentes Carlos Vila Nova e João Lourenço, durante a visita que o Presidente de São Tomé e Príncipe está a realizar à Angola.

«Por qualquer motivo necessitamos sempre um do outro. Ninguém é suficientemente independente…nem as grandes potências», referiu o Presidente de Angola João Lourenço após reunião com o Presidente Carlos Vila Nova no palácio presidencial de Angola.

São Tomé e Príncipe é hiper-dependente do combustível fornecido por Angola. Simples atraso dos navios petroleiros angolanos, o arquipélago fica paralisado e sem energia eléctrica.

Ao longo dos anos e até o ano 2021, São Tomé e Príncipe acumulou dívida com Angola, na ordem de 200 milhões de dólares. Dados divulgados pelo ministério das finanças no ano 2021, indicam que o fornecimento de combustíveis para alimentar a central térmica da empresa EMAE, a única fonte de energia do país, é a principal causa da dívida acumulada.

Ao longo dos anos Angola forneceu combustíveis à São Tomé e Príncipe em crédito, ou seja, fiado. Por isso segundo as autoridades nacionais a dívida tornou-se insustentável.

«Temos coisas que podemos trazer em aporte uns dos outros. Ninguém em toda a sua vida está preparada apenas para receber. Recebe e também dá…», declarou o Presidente de São Tomé e Príncipe na entrevista conjunta com o seu homólogo angolano.

Carlos Vila Nova pretende com a sua primeira visita oficial a Angola, incutir uma nova dinâmica na já considerada excelente relação bilateral.

Carlos Vila Nova e João Lourenço no Palácio Presidencial em Luanda

A relação entre os dois países tem laços de consanguinidade, tem história, fez cultura, criou cumplicidade, e forjou muita amizade entre os dois povos. Agora, Vila Nova quer acrescentar reciprocidade no DAR e RECEBER .

«Temos a certeza que depois desta visita, e da sessão de trabalho que tivemos, temos uma caminhada a fazer para que as condições já existentes sejam melhores…. Portanto trazer melhorias onde São Tomé e Príncipe puder contribuir para Angola, e não tenho dúvidas que o mesmo acontecerá com Angola que sempre nos acompanhou», afirmou o Presidente Carlos Vila Nova.

As portas para a redinamização da cooperação bilateral foram reabertas durante a visita de 3 dias de Carlos Vila Nova à Angola.

Os dois chefes de Estado decidiram marcar para 29 e 30 de Maio a realização da reunião da Comissão Mista São Tomé e Príncipe – Angola.

A reunião que terá lugar em São Tomé vai revisitar a cooperação nos domínios da defesa, pescas, economia azul, e outras áreas de cooperação.

Abel Veiga