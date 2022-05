Índia felicitou São Tomé e Príncipe e África

Por ocasião do Dia da África, o Governo e o povo da Índia estendem os seus melhores votos e as mais calorosas saudações ao Governo e ao povo da República de São Tomé e Príncipe pela sua prosperidade, boa saúde e bem-estar.

A Índia e a África compartilharam profundas ligações históricas e comerciais por séculos. Uma herança colonial compartilhada e uma experiência de desenvolvimento pós-independência, sustentada por séculos de comércio através do Oceano Índico e uma diáspora de um milhão de pessoas na África, definiram amplamente a associação da Índia com a África.

Como um acérrimo protagonista anticolonial e antirracismo após a sua independência em 1947, a Índia tornou-se um aliado natural e sentimental de muitas nações africanas. Desde aquela época, muitas nações africanas incipientes se inspiraram na luta pela liberdade da Índia e em sua forma democrática de governo.

A partir da década de 1960, o envolvimento da Índia com a África girou principalmente em torno da manutenção da paz, capacitação, bolsas de estudo para estudantes, ajuda humanitária e um punhado de investimentos do setor público e privado. Mas nos últimos 30 anos, com a rápida ascensão da Índia como potência econômica, política e regional, e a emergência simultânea da África moderna como um continente de imensa promessa, a possibilidade de cooperação tornou-se ilimitada.

As últimas Cúpulas Índia-África redefiniram a conexão da Índia na África e, mais importante, permitiram que a Índia e a África concordassem em suas prioridades mais urgentes, com foco especial em várias áreas-chave, como indústria, tecnologia da informação, educação, saúde, agricultura, segurança, inteligência, cooperação e inclusão financeira.

A Índia cresceu na última década para se tornar o terceiro parceiro comercial mais importante da África. O comércio da Índia com a África cresceu de US$ 1 bilhão em 2000 para US$ 101 bilhões em 2021, embora a Índia tenha um déficit comercial de cerca de US$ 20 bilhões. Mas o futuro envolvimento da Índia com uma África emergente se concentrará em atender às necessidades e aspirações da África de acordo com as capacidades e interesses da Índia.

Hoje, a Índia e São Tomé desfrutam de fortes relações bilaterais e é esforço de ambas as nações expandir esta relação saudável e levá-la a um patamar muito mais elevado nos próximos anos.

Fonte : Embaixada da Índia em São Tomé e Príncipe