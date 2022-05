ADI denuncia procedimentos do TC que “prefiguram batota eleitoral”

A ADI maior partido na oposição, denunciou irregularidades nos actos preparatórios para a realização das eleições legislativas, autárquicas e regionais marcadas para 25 de Setembro próximo.

O Tribunal Constitucional divulgou o novo mapa eleitoral, que realça por exemplo a redução do número de mandatos à Assembleia Nacional, no distrito de Mé-Zochi. Antes, em Mé Zochi eram eleitos 13 mandatos à Assembleia Nacional. O novo mapa divulgado pelo Tribunal Constitucional reduziu para 10 mandatos.

O novo mapa define também que nas eleições legislativas de 25 de Setembro próximo, pela primeira vez os eleitores na diáspora vão eleger 2 mandatos à Assembleia Nacional, que tem 55 assentos.

O partido ADI considera que o procedimento do Tribunal Constitucional é no mínimo estranho.

«Foi com estranheza que tomamos conhecimento da publicação de um mapa pelo Tribunal Constitucional. Quem forneceu dados do caderno eleitoral ao Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional só poderia na nossa perspectiva, publicar este mapa depois de ter informação fidedigna da Comissão Eleitoral Nacional», declarou Abnilde Oliveira(na foto), líder da bancada parlamentar do partido ADI.

Na conferência de imprensa realizada na sede do partido, a direcção da ADI justificou o facto de ser estranho o procedimento do Tribunal Constitucional, em divulgar o novo mapa eleitoral, com base em dados eleitorais desactualizados.

«Até a data de hoje(27 de Maio), a CEN(Comissão Eleitoral Nacional) não foi empossada. Então não sabemos quem deu ao Tribunal Constitucional dados para fazer isso…É de estranhar porque é que o Tribunal faz este expediente antes de ouvir a CEN?», interrogou o líder parlamentar, e porta voz da ADI na conferência de imprensa.

ADI reafirmou a sua posição, em relação ao procedimento do Tribunal Constitucional. «A posição do ADI é que não concordamos com este mapa», precisou.

Maior partido do país, no entanto na oposição, a ADI alertou a opinião pública nacional e internacional para a necessidade de o Tribunal Constitucional credibilizar os seus procedimentos e decisões, tendo em conta as peripécias ocorridas nas eleições presidenciais de agosto de 2021.

«É altura dos Tribunais de uma forma geral, e particularmente o Tribunal Constitucional que tem muito a ver com o processo eleitoral, se posicionar e se credibilizar», apelou a ADI.

Para o partido liderado por Patrice Trovoada, o acto do Tribunal Constitucional em definir um novo mapa eleitoral com base em dados desactualizados, não é inocente.

O partido acrescenta que apesar da comunidade internacional ter concedido ao Governo um financiamento para realizar o recenseamento de novos eleitores e para actualizar os cadernos eleitorais, o executivo pretende deixar fora do acto eleitoral, todos os jovens que completam 18 anos antes de Setembro próximo.

«Os partidos que suportam a actual maioria não podem impedir, coarctar, a esses jovens o direito de participarem nas eleições. O financiamento está disponível. Por isso, não entendemos porquê que não foi feito o recenseamento eleitoral», pontuou, o porta voz da ADI.

Segundo o partido em termos técnicos a Comissão Eleitoral está a tempo de fazer o recenseamento eleitoral, ou seja a inscrição de novos eleitores para as eleições legislativas e locais de 25 de Setembro próximo.

«A posição da ADI é que o recenseamento eleitoral tem que ser feito, porque o governo dispõe de verba para o fazer», reforçou.

Os actos estranhos e anómalos que segundo a ADI estão a ocorrer no processo eleitoral, com vista as eleições de 25 de Setembro, ferem «a legalidade, ferem a constituição, e podemos dizer prefiguram batota eleitoral», concluiu o porta voz Abnilde Oliveira.

O Presidente da República Carlos Vila Nova enquanto garante da constituição e do normal funcionamento das instituições, já foi notificado pelo partido ADI, para que intervenha e resolva a polémica pré – eleitoral.

Abel Veiga