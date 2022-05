Evaristo Carvalho – 1942 / 2022

Este sábado por volta das 21 horas São Tomé e Príncipe recebeu a notícia do falecimento do seu filho, Evaristo Carvalho de 80 anos de idade.

Um dos poucos, ou talvez o único filho de São Tomé e Príncipe, que desempenhou todas as funções no aparelho do Estado são-tomense. De funcionário público, subiu os degraus um a um, passando por todos os órgãos de soberania, dos tribunais, ao governo até ocupar o cargo de Presidente da República. .

Funcionário público desde a era colonial, Evaristo Carvalho ocupou funções de destaque na administração central do Estado. Foi chefe da casa civil dos três primeiros Presidentes da República nomeadamente Manuel Pinto da Costa, Miguel Trovoada e Fradique de Menezes.

Por duas vezes consecutivas foi primeiro-ministro de governos de iniciativa Presidencial. Ainda na década de 90 mereceu a confiança do então Presidente Miguel Trovoada, para dirigir o governo de gestão, após a queda do governo do PCD que tinha maioria absoluta.

Já em 2001, recebeu a mesma missão do novo Presidente Fradique de Menezes, após derrube do Governo do MLSTP também com maioria absoluta.

Foi membro do bureau político do MLSTP, foi vice-presidente do partido ADI, Após as eleições legislativas de 2010 Evaristo Carvalho, foi eleito presidente da Assembleia Nacional.

Foi candidato as eleições presidenciais de 2011 tendo sido derrotado pelo por Manuel Pinto da Costa.

Deputado a Assembleia Nacional saído das eleições legislativas de 2014, Evaristo Carvalho, decidiu brigar pelo cargo de Presidente da República nas eleições presidenciais de 2016.

Evaristo Carvalho – Discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas

Ganhou as eleições presidenciais, com apoio do seu partido ADI. No mandato de 5 anos qiue terminou em 2021, trabalhou com dois governos. O primeiro da ADI liderado por Patrice Trovoada, e o segundo governo ainda continua em funções. É uma coligação comandada pelo partido MLSTP. Jorge Bom Jesus o Primeiro Ministro.

Evaristo Carvalho, condecorado pelo Estado português no final do seu mandato em outubro de 2021, com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, foi o primeiro Presidente da República no regime democrático, que não exonerou qualquer governo.

Ainda no exercício das funções de Presidente da República, Evaristo de Carvalho foi internado e operado em Portugal. A doença prolongada perseguiu o cidadão, Presidente da República, até a sua morte na noite de 28 de Maio de 2022.

O Téla Nón apurou que nos últimos dias, antes de ser transferido para tratamento em Portugal, Evaristo Carvalho, foi internado no hospital central Ayres de Menezes em São Tomé.

Foi o quarto Presidente da República no regime democrático. Foi o primeiro ex-Presidente de São Tomé e Príncipe que começou a viagem para a eternidade.

Abel Veiga