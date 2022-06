“A Criança Primeiro” – Vila Nova e Fátima ganharam um trotinete

“A Criança Primeiro”. É com este lema que o mundo assinala esta quarta feira o dia internacional das crianças.

“Eliminemos todas as práticas que prejudiquem o seu desenvolvimento”. É outro desafio lançado pelas Nações Unidas.

Em São Tomé e Príncipe o ministério da educação e do ensino superior, decidiu assumir o lema do dia mundial das crianças, para fomentar o lançamento do mês da criança.

No dia 31 de Maio, o Anfiteatro do Palácio dos Congressos, foi o palco do lançamento do mês da criança. Lançamento feito pelo presidente da República, Carlos Vila Nova.

Trotinetes

«O evento iniciou com a passeata das crianças das escolas públicas e privadas vinda de todos os distritos e da Região Autónoma do Príncipe, na rotunda em frente ao Estádio Nacional 12 de Julho até o Palácio dos Congressos», refere uma nota do Ministério da Educação e Ensino Superior.

Trotinete, um brinquedo, no passado a primeira bicicleta das crianças que habitam o interior da ilha de São Tomé, foi o transporte utilizado para lançar o mês da criança, e as celebrações do dia internacional.

«As trotinetes fizeram parte da passeata, simbolizando os nossos brinquedos tradicionais e a tocha com a chama que foi entregue por uma criança a Sua Excelência o Senhor Presidente da Republica, como símbolo da Vida, Pão, Paz e Amor que as crianças de São Tomé e Príncipe apelam e desejam as crianças do Mundo Inteiro», destaca a nota do ministério da Educação.

As crianças ofereceram um Trotinete ao Presidente da República Carlos Vila Nova e a sua esposa Fátima Vila Nova. O casal terá sido convidado pelas crianças para correr “zaza” na descida do bairro Dolores.

Trotinetes construídas em colaboração com as crianças

Segundo o ministério da educação no final das actividades outros representantes dos órgãos da soberania presentes na cerimónia também receberam trotinetes, incluindo os representantes do Sistema das Nações Unidas.

Abel Veiga