Plano de Trabalho Conjunto da UNICEF e o Governo indica ganhos na promoção dos direitos das crianças

As acções da UNICEF em parceria com o governo permitiram manter em alto nível a taxa de escolarização no pré-escolar e a recuperação da taxa de cobertura vacinal que tinha registado baixa no ano passado.

São os resultados positivos da avaliação feita pela UNICEF e o Governo santomense do plano de trabalho conjunto no ano 2025.

O plano de trabalho tem duração de 5 anos. Foi aprovado no ano 2023 e termina no ano 2027.

Apesar do contexto internacional adverso em termos de arrecadação de recursos financeiros para alimentar os projectos a avaliação dos trabalhos no ano 2025 é positiva, segundo Maliana Serrano, especialista dos programas da UNICEF em São Tomé e Príncipe.

«No contexto global a mobilização de recursos está difícil. Então houve áreas em que por falta de mobilização de recursos, não conseguimos implementar na totalidade. Vamos continuar com os esforços para chegarmos as metas em 2026», afirmou, para depois dar a nota, «de forma geral acho que o balanço é muito positivo».

A protecção das crianças é uma das prioridades do plano de trabalho conjunto. Novembro é o mês que o mundo celebra a convenção dos direitos das crianças, e a UNICEF detalha as acções desenvolvidas em parceria com o governo no domínio da protecção das crianças.

«Conseguimos consolidar a rede de protecção das crianças, e a implementação de procedimentos multi-sectoriais para responder a situações de violência», sublinhou.

A avaliação do desempenho no ano 2025 constatou ganhos no sector da educação pré-escolar, com uma taxa de escolarização acima dos 70%.

«Conseguimos manter a escolarização das crianças no pré-escolar, a uma taxa muito elevada», revelou Maliana Serrano.

Na saúde o trabalho conjunto do governo e da UNICEF permitiu a recuperação da taxa de vacinação.

«No ano passado tínhamos tido um pequeno decréscimo em termos de cobertura vacinal. Este ano os dados indicam que conseguimos recuperar, já estamos novamente nos 96% em termos de cobertura vacinal, o que é muito positivo», concluiu a especialista dos programas da UNICEF.

Para o próximo ano, o governo e a UNICEF realizam mais um inquérito sobre os indicadores múltiplos de saúde. Um estudo que produz dados fiáveis e detalhados sobre os diferentes domínios da vida da criança.

O inquérito designado MIX já tem financiamento garantido e será executado pelo Instituto Nacional de Estatísticas.

Abel Veiga