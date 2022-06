Evaristo Carvalho foi sepultado no Alto São João

O Cemitério do Alto São João na cidade de São Tomé, acolheu no último sábado a cerimónia fúnebre do ex-Presidente da República Evaristo Carvalho. Um funeral de Estado antecedido por velório e por uma sessão solene da Assembleia Nacional.

Após revista as tropas no átrio do Palácio dos Congressos, sede do parlamento, o cortejo fúnebre passou por várias artérias da cidade de São Tomé, incluindo a sede do partido ADI, onde o corpo de Evaristo Carvalho, foi recebido com aplausos.

Cerimónia no Palácio dos Congressos

Missa de corpo presente na Igreja da Sé Catedral, no centro da cidade de São Tomé, foi o ponto alto da celebração religiosa. A caravana fúnebre seguiu viagem até a cidade de Santana, a terra natal de Evaristo Carvalho.

Filhos e familiares do malogrado

A despedida em Santana, foi emocionante, assim como a homenagem feita ao ex-Presidente no exterior do cemitério de Alto São João.

Autoridades políticas e diplomáticas acompanharam o corpo de Evaristo Carvalho até a sua última morada, no cemitério de Alto São João.

