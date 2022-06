Investimento da China para modernização e ampliação do aeroporto de São Tomé pode atingir 100 milhões de dólares

O valor do projecto no âmbito do acordo de cooperação entre São Tomé e Príncipe e a República Popular da China para ampliação e modernização do aeroporto internacional está avaliado em 100 milhões de dólares.

O valor foi definido no quadro da cooperação bilateral, como um donativo, e foi anunciado esta quarta -feira, na cerimónia de assinatura do acordo de implementação do projecto de ampliação e modernização do aeroporto internacional.

Cerimónia de assinatura do acordo para implementação do projecto

Assinado nas instalações do ministério das infra-estruturas, o ministro da Presidência Wando Castro em substituição do titular da pasta das infra-estruturas, salientou as acções prévias definidas no acordo de implementação e que a parte são-tomense deve realizar nos próximos 6 meses.

«Nomeadamente a cedência de terrenos para instalação do estaleiro de obra, e também para a zona de expansão da pista. Temos que resolver a questão de acesso ao aeroporto, assim como a extensão da rede eléctrica e de água para a obra», sublinhou o ministro Wando castro.

Em nome da Agência de Cooperação Internacional do Ministério do Comércio da República Popular da China, Zhou Jun (na foto em baixo), descreveu as acções que a parte chinesa vai desenvolver no âmbito do acordo de implementação do projecto.

Zhou Jun – na foto

«A nossa parte vai discutir o desenho preliminar com a parte são-tomense. Depois de definir o desenho preliminar, a nossa parte vai elaborar o caderno de encargo e a lista dos trabalhos a serem executados», pontuou Zhou Jun.

Hao Qinmei, Conselheira Económica e Comercial da embaixada da China em São Tomé e Príncipe, assinou o acordo pela parte chinesa, e manifestou-se confiante na execução para breve da obra de construção.

«Este acordo significa que estamos mais próximos da conclusão do projecto. Acredito que com a colaboração das duas partes este dia chegará o mais rápido possível», precisou a Conselheira da embaixada da China.

Por sua vez, Wando Castro Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e das Novas Tecnologias, disse que o alargamento e modernização do aeroporto internacional de São Tomé, é uma obra estruturante do Estado são-tomense. «Este projecto vai permitir-nos desencravar o país», sublinhou o ministro.

Ministro Wando Castro e a Conselheira da embaixada da China

A requalificação dos edifícios anexos ao aeroporto, é uma das acções da modernização do espaço aeroportuário. O projecto prevê também o aumento da capacidade de parqueamento de aeronaves, e um reforço das capacidades técnicas nacionais no domínio do controlo do trafego aéreo.

«Acredito que dentro de 6 meses estaremos a lançar a primeira pedra para o início das obras», concluiu o ministro da presidência e do conselho de ministros.

Wando Castro substituiu o ministro das infra-estruturas, Osvaldo Abreu, por sinal ausente do país. O Ministro reconheceu que o projecto do aeroporto internacional é de São Tomé e Príncipe. Haverá governo que participará na elaboração do projecto, outro governo no lançamento da pedra para construção, e pode ser que a obra concluída, seja inaugurada por um outro governo.

Projecto de alargamento da pista do aeroporto internacional

O importante é que cada um dê a sua colaboração para que São Tomé e Príncipe, tenha um aeroporto moderno e de categoria efectivamente internacional.

Abel Veiga