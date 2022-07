China solicita ao Governo terrenos para construir mais apartamentos

No quadro da cooperação bilateral, o actual governo de Jorge Bom Jesus, assinou acordo com a República Popular da China no domínio das infra-estruturas, para construção de 200 casas sociais no país.

60 apartamentos já foram construídos, em dois distritos da ilha de São Tomé, nomeadamente Cantagalo e Lobata.

O processo de distribuição dos 60 apartamentos, está a gerar enorme polémica no país. A procura é grande. Para 60 casas sociais, o Ministério das Infraestruturas registou mais de 2 mil candidaturas, ou manifestação ou manifestação de interesse. A estrutura arquitectónica das casas sociais, atraiu a atenção dos santomenses tanto no país como na diáspora.

Em entrevista aos órgãos de comunicação social nacionais, Xu Yingzhen embaixadora da China, disse que tem acompanhado a polémica em torno do processo de distribuição dos 60 apartamentos.

A embaixadora da China reconheceu que a demanda pelas casas sociais é enorme, principalmente no seio da juventude, e manifestou a vontade da China de ajudar São Tomé e Príncipe a dar resposta ao problema.

No entanto, para iniciar a segunda fase de construção das casas sociais, a parte chinesa, propõe que seja feito um estudo de viabilidade.

Casas sociais construídas pela China

Mais importante ainda, segundo Xu Yingzhen, é que o governo de São Tomé e Príncipe, resolva o problema de falta de terrenos para realização de obras públicas.

«A parte são-tomense tem que identificar terrenos para a construção das vivendas», afirmou a embaixadora da China.

Para construir mais 140 apartamentos sociais, e assim completar o pacote de 200 casas, a China solicita terrenos ao Governo são-tomense. «Queremos que a parte são-tomense nos garanta as informações geográficas, para evoluir no processo de construção», frisou.

Note-se que o ministério das infra-estruturas de São Tomé e Príncipe, prometeu que as 200 casas sociais seriam construídas por todos os distritos da ilha de São Tomé, e também na região autónoma do Príncipe.

Casas sociais contruídas pela China

É também notório em todo o território nacional, que o Governo central, assim como as câmaras distritais se confrontam com a falta de terrenos, para realizar obras de interesse público.

A maior parte, ou todo o terreno do Estado foi distribuído para usufruto privado, principalmente a favor de figuras que militam nos partidos políticos dominantes no país.

Abel Veiga