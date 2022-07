Governo consternado com a morte de José Eduardo dos Santos

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, manifestou consternação pela morte do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.

«Recebemos com grande consternação o falecimento do Presidente Eduardo dos Santos. É uma personalidade incontornável na história de Angola, foi o construtor da paz em Angola, e lançou os pilares do processo desenvolvimento daquilo que é hoje Angola, seja do ponto de vista social, como económico e político», afirmou Jorge Bom Jesus.

No regresso da visita à Sérvia, no último sábado, no aeroporto internacional de São Tomé, o Chefe do Governo são-tomense aproveitou os microfones da TVS, para curvar-se diante da memória de José Eduardo dos Santos.

Arquivo – Jorge Trabulo / Ex-Presidente Pinto da Costa e o homólogo angolano José Eduardo dos Santos

Condolências foram enviadas a família enlutada e ao Governo angolano.

Abel Veiga