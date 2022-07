JBJ e Delfim Neves apoiam o recenseamento de novos eleitores

Assim que desceram da Tribuna do acto central dos festejos dos 47 anos da independência nacional, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e o Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves reagiram ao discurso do Presidente da República, que destacou a realização das eleições legislativas, autárquicas e regionais, marcadas para 25 de Setembro.

O Chefe de Estado deixou claro que a não realização do recenseamento de novos eleitores para as eleições gerais, seria uma grosseira violação da constituição política.

O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves(na foto), manifestou-se aberto para que os cidadãos com idade eleitoral, possam ser inscritos nos cadernos eleitorais, antes de 25 de Setembro.

Presidente da Assembleia Nacional – Delfim Neves

«Devemos encontrar um consenso nesta questão. Não pode haver uns que querem e outros que não querem. Se a lei assim prevê, dentro dos prazos estabelecidos, porque não fazer?», interrogou o Presidente da Assembleia Nacional.

Segunda figura do Estado, Delfim Neves, acrescentou que «não se pode temer de uma questão de direito que o cidadão tem de eleger e de ser eleito. Sempre advoguei neste sentido», pontuou.

O Presidente da Assembleia disse também que a iniciativa legislativa para resolver o problema não depende de si. «O Presidente da Assembleia Nacional não tem iniciativa legislativa», afirmou.

Cabe ao governo e aos grupos parlamentares avançarem com a iniciativa legislativa.

No entanto o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, defendeu o diálogo permanente foi como arma para resolver, o impasse que se regista na actualização dos cadernos eleitorais.

Jorge Bom Jesus – Primeiro Ministro de STP

«O governo tem a responsabilidade de criar as condições técnicas e financeiras para que isso se faça. A nível da Assembleia Nacional há um trabalho de sintonia a fazer com a minha bancada parlamentar e com a Comissão Eleitoral Nacional» prometeu o Primeiro Ministro e Presidente do partido MLSTP.

Bom Jesus, é bom de prosa. Na sua narrativa estimulou o diálogo. «A porta do diálogo tem que estar sempre aberta para que os santomenses discutam até a exaustão. É isto que vai acontecer nos próximos tempos. Eu disponibilizo-me em busca desse diálogo», concluiu.

Jorge Bom Jesus, é também presidente do partido MLSTP, e prometeu concertar posições com a bancada parlamentar do seu partido, no sentido de abrir vias de diálogo que conduzam ao recenseamento eleitoral.

Abel Veiga