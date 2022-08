Empresas dos EUA querem investir em STP

«Falamos sobre as oportunidades económicas, para ver se o ambiente de negócio é atractivo, para as companhias americanas poderem investir aqui», declaração de Tulinabo S. Mushingi,(na foto) novo embaixador dos Estados Unidos de América em São Tomé e Príncipe.

Após ter sido acreditado pelo Presidente da República Carlos Vila Nova como embaixador em São Tomé e Príncipe, Tulinabo S. Mushingi, revelou a nova faceta que pretende implementar na relação bilateral entre os Estados Unidos de América e São Tomé e Príncipe.

Trata-se da cooperação económica, através da atracção de investimentos privados norte americanos para o mercado são-tomense. «Acreditamos que as empresas americanas podem trazer para o mercado são-tomense, a transferência de tecnologias, a criação de empregos, e a transparência nos contratos», afirmou o novo embaixador dos Estados Unidos de América.

Menos de 24 horas após ter sido acreditado como representante diplomáticos dos Estados Unidos no país, Tulinabo S. Mushingi visitou a ilha do Príncipe. Ilha património mundial da biosfera pela UNESCO, e onde se desenvolve turismo ecológico e de excelência.

Encontro na cidade de Santo António entre o Presidente do Governo do Príncipe e o embaixador dos EUA

Segundo uma nota do governo da Região autónoma do Príncipe, o embaixador norte americano manifestou interesse das empresas norte-americanas em investir nos diversos setores comerciais na Ilha do Príncipe.

Disponibilidade dos sector privado norte americano em entrar no mercado são-tomense é uma grande novidade, na cooperação entre o arquipélago e a super potência mundial.

«Estamos cá para trabalhar e produzir resultados positivos para São Tomé e Príncipe e para o povo americano», pontuou o novo embaixador.

Na cerimónia de entrega das cartas credenciais no palácio do povo, o embaixador dos Estados Unidos de América, disse que convidou o governo de São Tomé e Príncipe para participar na cimeira entre os Estados Unidos e África, que terá lugar em Washington entre os dias 13 e 15 de Dezembro próximo.

«Queremos fortalecer esta relação entre os líderes africanos, particularmente os líderes de São Tomé e Príncipe e o Presidente Biden e o seu governo», sublinhou.

O sector da defesa e segurança merece atenção dos Estados Unidos de América, que prometeu promover formação e treinos conjuntos na luta contra o terrorismo.

Após 30 anos de actividade na ilha de São Tomé o contrato da estação da Voz de América, expirou. «Esperamos continuar na voz de América por muito mais tempo. Já lá estamos há 30 anos», precisou Tulinabo S. Mushingi.

O diplomata norte americano teceu elogios a São Tomé e Príncipe como exemplo da democracia na região africana. Tulinabo S. Mushingi, marca um novo período da diplomacia norte americana para São Tomé e Príncipe. Reside em Angola, e fala a língua portuguesa.

Antes, o embaixador dos Estados Unidos de América para São Tomé e Príncipe residia em Libreville, capital do Gabão.

Abel Veiga