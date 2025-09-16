Presidente Donald J. Trump restabelece o Departamento de Guerra dos Estados Unidos

CASA BRANCA

RESTABELECENDO O DEPARTAMENTO DE GUERRA: Hoje, o presidente Donald J. Trump assinou um decreto do Executivo visando restabelecer o nome histórico “Departamento de Guerra” como título secundário para o Departamento de Defesa. Esse é o 200º decreto do Executivo assinado pelo presidente desde que assumiu a Presidência.

O decreto autoriza o secretário de Defesa, o Departamento de Defesa e funcionários subordinados a usar títulos secundários como “secretário de Guerra”, “Departamento de Guerra” e “secretário adjunto de Guerra” em correspondências oficiais, comunicações públicas, contextos cerimoniais e documentos não estatutários dentro do Poder Executivo.

O decreto orienta todos os departamentos e agências do Poder Executivo a reconhecer e acomodar esses títulos secundários em comunicações internas e externas.

O decreto instrui o secretário de Guerra a recomendar ações, incluindo legislativas e executivas, necessárias a fim de renomear permanentemente o Departamento de Defesa dos EUA para Departamento de Guerra dos EUA.

PROJETANDO FORÇA E DETERMINAÇÃO: As Forças Armadas dos Estados Unidos são a força de combate mais poderosa e letal do mundo, e o presidente acredita que este Departamento deve ter um nome que reflita seu poder incomparável e sua prontidão para proteger os interesses nacionais.

O Departamento de Guerra, estabelecido em 1789, levou os EUA à vitória na Guerra de 1812, na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, inspirando confiança na força militar americana.

Em 8 de janeiro de 1790, o presidente George Washington, em seu Primeiro Discurso Anual ao Congresso, declarou: “Estar preparado para a guerra é um dos meios mais eficazes de preservar a paz”. Nossos fundadores sabiam que projetar força seria a melhor maneira de garantir que raramente precisaríamos usá-la.

O nome “Departamento de Guerra” transmite uma mensagem mais forte de prontidão e determinação em comparação com “Departamento de Defesa”, que enfatiza apenas as capacidades defensivas.

Restabelecer o nome “Departamento de Guerra” aumentará o foco deste Departamento em nosso interesse nacional e sinalizará aos adversários a prontidão dos Estados Unidos para declarar guerra a fim de proteger seus interesses.

PROMOVENDO A PAZ ATRAVÉS DA FORÇA: O povo americano elegeu o presidente Trump com o objetivo de restabelecer a abordagem “Estados Unidos em Primeiro Lugar”, priorizando a paz por meio da força e garantindo que o mundo respeite os Estados Unidos novamente.

Em sua primeira semana na Presidência, o presidente Trump assinou um decreto do Executivo visando priorizar a prontidão e a letalidade em nossas Forças Armadas.

O presidente Trump tem enfatizado a restauração do orgulho nacional pela herança militar dos Estados Unidos, incluindo a homenagem às vitórias históricas à medida que a Nação se aproxima de seu 250º aniversário.

Com o intuito de homenagear o 250º aniversário do Exército, o presidente Trump realizou um desfile militar em Washington, DC, exibindo o poderio militar dos Estados Unidos e celebrando seu legado histórico de bravura e vitória.

Sob a liderança do presidente Trump, as Forças Armadas dos EUA realizaram um ataque decisivo e devastador contra as capacidades nucleares do Irã, demonstrando o poder militar incomparável dos Estados Unidos e impedindo novas agressões.

O recrutamento está agora em seu nível mais alto em décadas, revitalizando as Forças Armadas com uma nova geração de combatentes comprometidos em defender os interesses dos Estados Unidos.

Veja o conteúdo original: https://decreto.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/09/fact-sheet-president-donald-j-trump-restores-the-united-states-department-of-war/

Esta tradução é fornecida como cortesia e apenas o texto original em inglês deve ser considerado oficial.