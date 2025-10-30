A Universidade de Kean aproxima os jovens chineses e americanos

Em 2006, sob o impulso de Xi Jinping, então secretário do Comitê do PCCh para a província de Zhejiang, a Universidade de Wenzhou e a Universidade Kean dos EUA formalizaram uma parceria educacional. Xi Jinping participou da cerimônia de assinatura no campus da Universidade de Kean, nos EUA.

Em junho de 2024, o presidente Xi Jinping respondeu a uma carta de Lamont Repollet, presidente da Universidade Kean, enfatizando a importância do intercâmbio entre as instituições de ensino superior chinesas e americanas para fortalecer a amizade entre os dois países. Não perca este vídeo para descobrir esta bela história de amizade que une as duas margens do Pacífico.

FONTE – CGTN