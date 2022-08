Delfim e Patrice são cabeças de lista em Lobata e “JBJ” em Água Grande

O Tribunal Constitucional publicou a lista dos candidatos dos partidos políticos e coligações que concorrem às eleições legislativas de 25 de Setembro. No total de 14 forças políticas registadas no país, apenas 11 apresentaram candidatura para às eleições legislativas, autárquicas e regionais.

Nas listas aprovadas pelo Tribunal Constitucional destacam-se os líderes dos partidos políticos como cabeças de lista nos diversos círculos eleitorais do país. O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, que é membro do movimento Basta é cabeça de lista no distrito de Lobata.

O mesmo distrito onde o Presidente da ADI, Patrice Trovoada é cabeça de lista e disputa o mandato de deputado à Assembleia Nacional.

Já o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus(JBJ) e Presidente do partido MLSTP, é cabeça de lista pelo MLSTP, no distrito de Água Grande que envolve a capital São Tomé.

No edital publicado pelo Tribunal Constitucional, o Téla Nón tomou nota que Levy Nazaré, actualmente vice-Presidente da Assembleia Nacional, e antigo secretário geral do partido ADI, é cabeça de lista do Movimento Basta para o distrito de Água Grande.

Também chamou a atenção do Téla Nón a “limpeza” feita pelo MLSTP nas listas dos candidatos a deputados por cada distrito eleitoral. Alguns militantes do partido que concorreram às eleições presidenciais de 2021, ficaram de fora. Destaque para a ex-Primeira Ministra Maria das Neves, deputada eleita deputada em várias legislaturas consecutivas, também a ausência na lista da ex-ministra dos negócios estrangeiros Elsa Pinto, assim como outros militantes que foram cilindrados nas urnas durante as eleições presidenciais de 2021.

Abel Veiga