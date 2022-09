ADI denuncia agressão e tortura alegadamente perpetradas por “JBJ” e por membros do gabinete do PM

Num comunicado que distribuiu â imprensa o partido ADI, maior força política na oposição acusa membros do gabinete do Primeiro ministro, e o próprio Chefe do Governo, de tortura e agressão bárbara contra o funcionário de uma empresas privada.

Segundo a ADI, a empresa em causa, foi contratada para exibir as suas mensagens políticas através de um painel afixado na Praça Yon Gato na capital São Tomé.

«Deliberadamente impedido de todo acesso à meios de comunicação públicos, nomeadamente a TVS e a Rádio Nacional ….o ADI decidiu contratar os serviços de um privado que dispões de um painel na Praça Yon Gato para exibir as suas mensagens e o seu ponto de vista sobre as mais diversas questões que interessam a comunidade», explica o partido.

No entanto diz o comunicado, no final da tarde do dia 1 de Setembro, «o funcionário do proprietário do painel foi barbaramente agredido pelos empregados dos gabinete do primeiro ministro….e por um grupo de seguranças afectos ao próprio primeiro ministro», refere o comunicado.

ADI é mais contundente na acusação contra o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus. «O primeiro ministro ordenou que o funcionário fosse levado à força para as instalações do seu gabinete, onde durante 4 horas foi submetido a um torturante interrogatório pervertendo a ordem e a separação das atribuições de cada órgãos de poderes», diz o comunicado.

O leitor deve acompanhar na íntegra a denúncia feita pelo partido ADI. Consulte o documento seguinte –

Abel Veiga

rem