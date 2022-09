Movimento BASTA diz que a campanha eleitoral começa esta sexta-feira

O Movimento político que foi oficializado em Junho passado, pretende juntar a sociedade civil e os partidos políticos, para provocar uma rotura com os vícios do passado.

No entanto ainda não definiu a figura que deve ocupar o cargo de Primeiro-ministro em caso de vitória eleitoral.

Salvador Ramos embaixador de carreira, em conferência de imprensa esta quinta-feira, disse aos jornalistas, que «o BASTA é um movimento com muitas personalidades com capacidade para chefiar o governo».

No entanto não há indicação de nenhuma figura que seja o rosto do movimento para liderar um governo. «Nós achamos que enquanto de outro modo não for decidido, o BASTA continuará a agir de forma colectiva tendo a testa um coordenador que sou eu neste momento», esclareceu Salvador Ramos.

O movimento BASTA absorveu, o partido PCD-Partido da Convergência Democrática. Por sinal a primeira força política criada em São Tomé e Príncipe, no regime democrático, e que liderou o processo de mudança do regime político no país, a partir de 1990.

Salvador dos Ramos – Coordenador do Movimento BASTA

Apesar de congregar vontades de gentes oriundas de diversos quadrantes políticos, assim como da sociedade civil, o BASTA não participa nas eleições regionais na ilha do Príncipe.

«Vamos concorrer para as legislativas em todos os distritos do país, para as autárquicas em todos os distritos de São Tomé, e em relação a região autónoma do Príncipe, o BASTA não vai concorrer para a eleições regional», afirmou Salvador dos Ramos.

Segundo o movimento BASTA a lei impõe que o arranque oficial da campanha eleitoral, seja no dia 9 de Setembro.

«Fazer um apelo a todos os são-tomenses para que o acto eleitoral cuja campanha começa no dia 9, decorresse num clima de perfeita tranquilidade», precisou.

O coordenador do BASTA garantiu todo empenho do movimento, para que São Tomé e Príncipe continue a ser considerado a nível internacional como bom aluno da democracia.

«Nós o movimento BASTA tudo faremos para que haja um clima de paz, harmonia e de cordialidade entre todos os são-tomenses durante e após as eleições», frisou.

Segundo o BASTA esta sexta-feira, acontece a abertura oficial da caça ao voto para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de Setembro.

Abel Veiga