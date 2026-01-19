Presidente do BASTA promete rutura com práticas do passado em São Tomé e Príncipe

Levy Nazaré presidiu à primeira reunião do Conselho Nacional do Basta e assegurou que o partido se apresentará às próximas eleições gerais como uma alternativa aos cinquenta anos de governação em São Tomé e Príncipe.

“Acreditamos que a nossa proposta pode vingar e confiamos na consciência e no espírito que estamos a construir no Basta: o surgimento de políticos com uma nova forma de pensar, mais patrióticos e focados na resolução dos problemas do povo. Pessoas que vivem aqui e conhecem a realidade do país.”

O líder do Basta sublinhou a importância de apostar na competência e de promover a despartidarização do aparelho do Estado.

“Vamos apostar na valorização de quadros competentes. A meritocracia tem de funcionar em São Tomé e Príncipe.”

Antigo secretário-geral do ADI, Levy Nazaré considera urgente mudar o rumo do país, defendendo que cada cidadão deve ocupar o lugar certo, de acordo com a sua capacidade.

“No dia em que conseguirmos colocar cada um no seu devido lugar, o país terá todas as condições para avançar. E um dos lugares também é a cadeia: não será Levy a prender pessoas, mas sim os órgãos competentes do Estado a cumprir o seu papel.”

Para o presidente do Basta, cabe à população fazer uma escolha responsável dos seus dirigentes políticos.

“O povo já percebeu, ou tem a obrigação de perceber, que há muitos anos alguns dirigentes dizem ‘eu, eu, eu’, mas não resolvem os problemas do povo.”

Nazaré sustenta ainda que, se cada governo resolvesse pelo menos um problema estrutural, São Tomé e Príncipe estaria hoje em melhores condições.

“Se eu disser que em quatro anos vou resolver o problema da água para os próximos 40 ou 50 anos, posso sair e deixar o trabalho feito. O próximo governante encontrará esse problema já resolvido.”

Após a validação da lista dos membros do Conselho Nacional, a prioridade do próximo fim de semana será a confirmação dos nomes da Comissão Política do partido.

José Bouças