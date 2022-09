MLSTP em Lobata, apelou o eleitorado a mostrar amor a pátria, e a Kêlê (acreditar)

Jorge, liderou a cavalgada do MLSTP/PSD pelo distrito de Lobata. A cavalgada que inaugurou a campanha do MLSTP para as eleições legislativas, autárquicas e regionais, percorreu várias comunidades do distrito, onde são eleitos 7 deputados ao parlamento, que tem 55 assentos.

Segundo a nova distribuição de mandatos feita pelo Tribunal Constitucional, o distrito de Lobata, onde se disputava 6 mandatos viu o número subir para 7, em consequência do aumento da população local. Lobata é o terceiro distrito mais populoso do país, com mais de 11.100 eleitores inscritos nos cadernos eleitorais.

O Presidente do MLSTP, e primeiro ministro, Jorge Bom Jesus, foi recebido em festa na capital de Lobata, a cidade de Guadalupe. A comunidade piscatória da Praia de Morro Peixe, foi o último ponto de acção de campanha antes da entrada em Guadalupe.

Amor a Pátria, foi a primeira mensagem transmitida por Jorge Bom Jesus aos militantes do MLSTP e aos eleitores de Lobata.

«São Tomé e Príncipe é nossa terra, nossa vida, nossa paixão. Que faça chuva ou faça sol nós estamos aqui. Na doença ou na saúde nós estamos aqui. Na tristeza ou na alegria estamos aqui. Nós somos daqui, e temos que lutar por São Tomé e Príncipe», declarou o Presidente do MLSTP.

Um espírito de santomensidade e de patriotismo que segundo Jorge Bom Jesus, permitiu ao país enfrentar e vencer difíceis batalhas nos últimos anos.

«Por isso é que todos juntos lutamos contra a Dengue e contra o Coronavirus e salvamos vidas em São Tomé e Príncipe», sublinhou.

“Está a falar ….está a fazer.” Este foi o principal slogan da campanha eleitoral do MLSTP. No palco montado no cengtro de Guadalupe, Jorge Bom Jesus detalhou as diversas obras de construção civil e de projectos executados pelo seu governo. Após citar cada obra realizada, o Presidente do MLSTP dizia « Está a falar ….e o público respondia ..Está a fazer…»

«Estrada de Guadalupe(estrada nacional número 1), 16 mil famílias que estão a receber dinheiro…Está a falar—-está a fazer….»

«Luz eléctrica da Ribeira Peixe até Porto Alegre….Acordo com Portugal para visto aos jovens são-tomenses….Está a falar-….está a fazer…»

«Aumentamos o salário mínimo de 1100 para 2500 dobars.., Aumentamos a pensão mínima dos idosos para 800 dobras…está a falar …está a fazer»…

Bom Jesus, arrancou aplausos mais fortes do público quando anunciou que Deus tem uma boa nova para São Tomé e Príncipe.

«Deus vai mandar uma boa notícia para nós. A perfuração do bloco 6 da zona económica exclusiva o bloco 6 vai nos dar boa nova de certeza. Vamos acreditar(Bamu Kêlê)», assegurou Jorge Bom Jesus.

Nas eleições legislativas de 2018, o MLSTP liderado por Jorge Bom Jesus foi o Partido mais votado no distrito de Lobata. MLSTP ganhou também as eleições autárquicas em Lobata, tendo eleito o Presidente da Autarquia cujo mandato termina em simultâneo com o do governo do primeiro ministro Jorge Bom Jesus neste mês de Setembro.

Lobata foi no sábado. No domingo 11 de setembro, o MLSTP realizou caça ao voto no distrito de Cantagalo, o quarto mais populoso do país, onde se disputa 6 mandatos. No embate autárquico de 2018, o MLSTP conquistou a Câmara Distrital de Cantagalo. Agora luta para renovar o mandato camarário e legislativo.

Abel Veiga