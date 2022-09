STP tem acesso ao Programa de Cooperação Técnica e Económica da Índia

Mais de 30 convidados, nomeadamente ex-alunos, funcionários do Ministério das Relações Exteriores e outros ministérios do Governo de São Tomé e Príncipe participaram no ITEC Day, organizado pela embaixada da Índia no passado dia 6 de Setembro.

O embaixador Raghu Gururaj, explicou para os presentes como funciona o Programa de Cooperação Técnica e Econômica da Índia (ITEC). Trata-se de um programa de assistência bilateral executado pelo governo da Índia, com foco em atender às necessidades dos países em desenvolvimento por meio de cooperação tecnológica inovadora entre a Índia e a nação parceira.

Segundo o diplomata indiano a assistência ao abrigo do ITEC abrange seis áreas de formação para pessoal civil e de defesa, atividades relacionadas com projetos, tais como serviços de consultoria, visitas de estudo, doação de equipamentos, delegação de especialistas indianos no país parceiro e ajuda para combater situações de desastres naturais, ou calamidades.

Embaixador da índia em STP

Numa apresentação em PowerPoint Ravichandran, chefe da chancelaria da embaixada da Índia em São Tomé informou que a formação e capacitação no âmbito do ITEC abrange uma vasta e variada gama de sectores como a banca, informática, gestão de pessoal e áreas administrativas e científicas.

O ITEC é administrado pelo Ministério das Relações Exteriores do Governo da Índia e todas as despesas, incluindo passagem aérea internacional, embarque, hospedagem e taxas de matrícula do pessoal selecionado, são custeadas pelas autoridades indianas.

O embaixador Raghu Gururaj ofereceu ao Estado são-tomense, esses programas de formação que são destinados a funcionários elegíveis e profissionais são-tomenses.

Fonte Embaixada da Índia – Abel Veiga