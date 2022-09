Patrice Trovoada felicitou João Lourenço e o MPLA

Em seu nome e em nome do partido ADI que dirige, Patrice Trovoada felicitou o Presidente de Angola João Lourenço e o MPLA partido vencedor das eleições gerais angolanas. « Desejar a si e ao MPLA, as nossas felicitações pela vitória clara e incontestável numa eleição bastante concorrida em que o povo irmão angolano soberanamente fez-se presente de forma pacífica e ordeira e disse a sua vontade», lê-se na mensagem endereçada ao Presidente de Angola.

Na mensagem Patrice Trovoada, exprime a João Lourenço Presidente do MPLA e da República de Angola, votos de sucessos ao assumir de novo as altas funções a testa do Estado. «Quero exprimir-lhe os meus votos de sucesso e de felicidade pessoais, convencido que saberá mais uma vez conduzir os destinos de Angola rumo ao tão ansiado desenvolvimento, económico, social e cultural», refere Patrice Trovoada.

A mensagem de felicitações, tem dada de 14 de Setembro e é assinada por Patrice Trovoada.

Abel Veiga