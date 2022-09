A convicção de Jorge Bom Jesus de que no dia 25 de setembro, o MLSTP, vai continuar a governar o país, resulta do que diz ser, uma onda de sintonia e empatia, entre o eleitorado e o partido.

«Dia 25, estou confiante. A população está com o MLSTP e o governo. Juntos vamos fazer história como fizemos em 2018», declarou o Presidente do MLSTP, após passeata por várias localidades do distrito de Mé-Zochi.

A concentração com o eleitorado na cidade da Trindade(fotografia em cima), capital do distrito de Mé-Zochi, no sábado 17 de setembro, serviu para Jorge Bom Jesus fazer o balanço da primeira semana de campanha eleitoral.

Recordou que em 2018 fez história nas eleições legislativas. Surpreendeu o país e o mundo quando fez a representação parlamentar do MLSTP saltar de 16 para 23 assentos. «Desta vez não será surpresa, é uma certeza», sublinhou.

Confiante, o líder do MLSTP fez uma avaliação positiva da primeira semana de campanha eleitoral. «Sente-se a pulsação do terreno. A nossa mensagem está a passar, porque este povo é inteligente», acrescentou.

Segundo Jorge Bom Jesus, a população já percebeu que o seu governo está num momento crucial de fim da crise pandémica. «A população entende dar mais uma oportunidade de 4 anos a este governo. Neste momento os pilares do desenvolvimento sustentável estão a ser lançados», pontuou.

Concentração do MLSTP no domingo 18 de Setembro no bairro de São Marçal arredores da capital

Destacou um conjunto de projectos que definiu como estruturantes e que começam a ser implementados nos próximos 6 meses, nomeadamente as obras do aeroporto, da marginal 12 de Julho, do hospital de referência, do porto em águas profundas.

Sendo o distrito de Mé-Zochi, de vocação agrícola, Jorge Bom Jesus disse que decidiu criar nas instalações do CATAP em Batepá, uma delegação da Universidade Pública para formação de quadros nacionais na área da agronomia.

Jorge Bom Jesus sente que a camapnha eleitoral do MLSTP, gerou sintonia e empatia com o eleitorado. «Isso só foi possível porque nós estamos aqui. Na riqueza ou na pobreza nós e o povo estamos aqui», precisou.

Questionado pelos jornalistas sobre o regresso ao país do seu principal adversário Patrice Trovoada, Presidente da ADI, Jorge Bom Jesus, respondeu que «aqueles que não estiveram aqui, eu nem dei por eles, nem dei conta que estavam ausentes», concluiu.

Abel Veiga .