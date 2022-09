Eleitores começaram a votar bem cedo

Grande afluência às urnas nas primeiras horas de domingo. Desde as 7 horas locais (TMG), que os eleitores de São Tomé e Príncipe começaram a exercer o poder político. Longas filas foram registadas pelo Téla Nón nas mesas de voto.

A estação da gravana está a beira do fim e a chuva miúda começou este domingo a irrigar o pó produzido pela estação seca.

O Presidente da República Carlos Vila Nova que votou nas instalações da antiga escola Viana da Mota na cidade de São Tomé, apelou o eleitorado a aproveitar o primeiro período do dia para exercer o direito de voto.

Argentina Camblé, uma eleitora apanhada na longa fila da mesa de voto do bairro de São Marçal, nos arredores da cidade de São Tomé, disse que está na fila desde as 7:30. «Eu quero que haja mais estabilidade, mais emprego», declarou.

Cidadão António Quintas, manifestou expectativa que as eleições legislativas, autárquicas e regionais deste domingo, permitam que os dirigentes eleitos e o povo trabalhem para a melhoria do sistema de saúde e da educação. «Haja mais água potável para a população. Mais e melhor agricultura para garantir a alimentação do povo», acrescentou.

António Quintas manifestou-se confiante de que o acto eleitoral decorrerá da melhor forma possível. «Aliás como tem sido o apanágio dos homens e mulheres de São Tomé e Príncipe», frisou.

Barricadas erguidas no bairro do Hospital, na cidade de São Tomé, são os únicos percalços registados na abertura das urnas em São Tomé e Príncipe. A Comissão Eleitoral Nacional, deu conta das barricadas no bairro dos arredores da cidade de São Tomé, e explicou que o problema já tinha sido resolvido.

Abel Veiga