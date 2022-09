PT é felicitado pelo mundo, e reafirma vitória eleitoral com maioria absoluta

Em conferência de imprensa, na quarta – feira, Patrice Trovoada Presidente da ADI, reafirmou que ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta. O líder da ADI, confirmou que já recebeu mensagens de felicitações de governos de África, Europa e América.

Primeiros-ministros de Portugal, de Cabo Verde, os governos da Guiné Bissau e dos Estados Unidos de América já felicitaram, o povo São-tomense, a ADI, e o próprio Patrice Trovoada pela vitória nas eleições legislativas.

«Recebi e falei obviamente, e várias vezes com o Primeiro-ministro de Cabo Verde e de Portugal», confirmou.

Segundo Patrice Trovoada, por conversa telefónica também recebeu felicitações, do Presidente do Senegal e da União Africana Macky Sall, assim como dos Chefes de Estado da Guiné Bissau e do Gabão, respectivamente Umaro Sissokho Embaló e Ali Bongo.

Conferência de Imprensa na sede do partido ADI

ADI garante que os editais que estão a ser produzidos pela Assembleia de apuramento distrital dão vitória e com maioria absoluta.

«Se nada acontecer de relevante em Mé-Zóchi, estaríamos no figurino de ADI com 30 mandatos. Até agora o que está a acontecer em Mé-Zóchi, não parece que provocará grande alteração», declarou Patrice Trovoada.

O Presidente da Adi reforçou que «seja qual for o cenário, ADI tem maioria absoluta».

Muito importante para ADI, é a posição assumida por todos os observadores internacionais que já declararam que o processo eleitoral foi livre, transparente e que não se registaram problemas de maior durante todo o escrutínio.

Patrice Trovoada acredita que nada vai mudar, mesmo no apuramento geral dos resultados finais, que será feito pelo Tribunal Constitucional.

«ADI tem maioria absoluta, a eleição decorreu na normalidade, não houve fraude. Poderá ter havido erros e omissões, mas não são relevantes. Isso foi confirmado pela Comunidade internacional, e está a ser confirmado pelos magistrados que estão a testa das assembleias distritais de apuramento», repisou o líder da ADI.

Abel Veiga