Representante da ONU e o enviado de Angola deram nota positiva a democracia de STP

Abdou Abarry(na foto), representante do secretário-geral das Nações Unidas, para África Central, e Teté António Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, país que preside a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, vieram acompanhar a fase conclusiva das eleições de 25 de Setembro.

As duas individualidades reuniram-se com o Presidente da República esta terça – feira, 4 de Outubro, e manifestaram-se satisfeitos pela forma ordeira, cívica e democrática como São Tomé e Príncipe e os são-tomenses, realizaram e participaram nas eleições.

Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola e o Representante do Secretário Geral da ONU no Palácio do Povo em São Tomé

«São Tomé e Príncipe continua a ser um bom aluno da democracia. As eleições decorreram num clima de ordem e disciplina. Devo saudar o povo de São Tomé e Príncipe, os actores políticos, e as instituições da República», declarou Abdou Abarry o representante do secretário-geral das Nações Unidas para África Central.

As Nações Unidas destacaram a vitalidade da democracia são-tomense, e realçaram o papel desempenhado nos últimos dias pelo Tribunal Constitucional. «O Tribunal Constitucional fez um excelente trabalho», frisou Abdou Abarry.

Segundo o representante de António Guterres, as forças de defesa e de segurança mostraram profissionalismo no exercício das suas funções.

«Queremos que São Tomé e Príncipe continue a ser um exemplo da democracia não só para a sub-região, mas também para todo o continente africano», reforçou.

Abel Veiga