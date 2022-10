ADI pede que a sessão inaugural da Assembleia Nacional seja no dia 2 de novembro

O partido ADI vencedor das eleições legislativas de 25 de setembro, e com maioria absoluta de 30 deputados, tornou público o pedido de convocação dos deputados eleitos no dia 25 de setembro para «a sessão inaugural no dia 2 de novembro em cumprimento da lei», lê-se no comunicado.

O pedido urgente foi feito ao Secretário-Geral da Assembleia Nacional.

Para justificar a realização da primeira sessão solene da Assembleia Nacional e a tomada de posse dos novos deputados no dia 2 de novembro, o partido ADI diz que o secretário-geral da Assembleia Nacional deve se conformar escrupulosamente com os preceitos legais em vigor.

Na missiva com data de 10 de Outubro, a ADI aconselha o secretário-geral da Assembleia Nacional a organizar todos os procedimentos e adoptar todas as medidas no âmbito da sua competência.

«Deve vossa excelência convocar todos os deputados eleitos para a sessão inaugural, que deverá imperativamente ter lugar no dia 2 de novembro próximo, fornecendo-lhes todas as informações necessárias para a sua efectiva participação nessa secção sob pena de violação da lei e alteração do ordenamento jurídico-legal em vigor, implicando sua responsabilidade disciplinar e criminal por impedimento à realização do Estado de Direito», diz a direcção do partido ADI.

No documento endereçado ao Secretário-Geral da Assembleia Nacional e assinado por Américo Ramos, secretário-geral da ADI, é dito que o partido está na expectativa de que «vossa excelência (secretário geral da Assembleia Nacional) tudo fará para o cabal cumprimento da missão que a lei lhe incumbe».

Abel Veiga