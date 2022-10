ADI diz que “é absolutamente necessário travar a acção deste governo”

Num comunicado distribuído a imprensa, o partido ADI, vencedor das eleições legislativas de 25 de setembro, acusa o governo cessante de coligação e liderado pelo partido MLSTP, de prática de actos fraudulentos.

«É absolutamente necessário travar a acção deste governo, que assume visivelmente contornos criminais…», diz a ADI.

O partido liderado por Patrice Trovoada, avisa que não vai «assumir quaisquer responsabilidades pelos actos fraudulentos praticados pelo governo ou seus agentes, nem tão pouco garantir que a dimensão das responsabilidades internas e internacionais do país e do desastre no qual estamos mergulhados não sejam maiores».

No comunicado são detalhados um conjunto de factos que segundo a ADI, representa o desastre provocado pelo MLSTP e que todo o país terá de enfrentar nos próximos tempos.

Segundo o comunicado, as reservas de divisas no Banco Central, nem sequer chegam para 15 dias, quando o limite fixado pelo FMI é de 3 meses de importação.

Diz também que em decreto o governo actualizou o preço da gasolina, que deverá saltar das actuais 35 dobras o litro, para 47 dobras.

«Tendo o governo aprovado e feito aprovar um Decreto que aumenta a gasolina para 47 dobras o litro, apenas não aplicado por causa das eleições», frisa o comunicado da ADI.

Segundo a ADI «o tempo se encarregará, certamente, de desvendar outras aventuras e veleidades».

O leitor tem acesso ao comunicado do partido ADI, que detalha as críticas e as acusações feitas ao actual governo cujo mandato deve termina no mês de novembro, logo após a tomada de posse dos novos deputados à Assembleia Nacional. –

Abel Veiga