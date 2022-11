Primeiro-ministro indicado em périplo internacional para dar resposta rápida ao povo

Patrice Trovoada, indicado pelo partido ADI para ser primeiro-ministro e chefe do XVIII governo constitucional, a ser constituído nas próximas semanas, continua a desenvolver contactos no estrangeiro, para atrair ajuda pública e privada para o país.

«São Tomé e Príncipe é um país que vai precisar grandemente da comunidade internacional para recuperação de uma situação financeira que é muito preocupante», afirmou Patrice Trovoada após reunião com o Presidente da Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Patrice Trovoada recebido no Palácio Presidencial da Guiné Bissau pelo Presidente Umaro Sissoco Embaló

Recebido pelo Presidente da Guiné Bissau no palácio presidencial em Bissau, Patrice Trovoada disse que Umaro Sissoco Embaló é seu amigo. O Chefe de Estado da Guiné Bissau também declarou para os serviços protocolares da presidência que o visitante era seu amigo, e que deveria ser bem tratado.

«O Presidente Sissoko é um chefe de Estado com bastante experiência a nível internacional. Era importante visitar um amigo, e um estadista que tem bom concelho para São Tomé e Príncipe», precisou Patrice Trovoada.

Segundo Patrice Trovoada, a vitória do seu partido ADI e com maioria absoluta nas eleições legislativas de 25 de Setembro, aumentou a responsabilidade, e reforçou o compromisso em busca de soluções para os problemas do povo.

«Estou preocupado com a necessidade de traduzir essa alternância em acções concretas e rápidas….O que é preciso é começarmos a trabalhar. Antes mesmo da tomada de posse estou a trabalhar», declarou para a imprensa guineense.

O próximo Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, disse em Bissau que já percorreu quase meio mundo em contactos com autoridades e instituições internacionais, em busca de apoios e parcerias em prol de São Tomé e Príncipe.

«Estive em Bruxelas, estive em Lisboa, em Paris, estive em contacto com as instituições de Bretton Woods (FMI, Banco Mundial), e com o Banco Africano. Precisamos só da tomada de posse para formalizarmos tudo e entrarmos numa fase muito mais concreta para corresponder a vontade das populações manifestada no dia 25 de Setembro», pontuou Patrice Trovoada.

Combate a fome, e a contenção do custo de vida foram as principais promessas eleitorais de Patrice Trovoada. Durante a última semana de campanha eleitoral, em que esteve presente no terreno, o Presidente da ADI, detalhou as medidas de urgência que pretende implementar para combater a fome e conter o aumento do custo de vida.

Em declarações ao Téla Nón durante a campanha eleitoral na localidade de Changra, disse que ao ser Primeiro-ministro uma das acções urgentes, seria propor aos parceiros internacionais a reafectação dos recursos alocados ao país, para novas frentes consideradas de emergência.

Abel Veiga