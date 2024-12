Patrice e Nana Trovoada na Boda de reabertura da Notre-Dame em Paris

A Catedral de Notre-Dame em Paris – França reergueu-se das cinzas do incêndio que deflagrou no ano 2019. Para a reabertura da catedral que é um ícone da cidade de Paris e até mesmo da Europa, o Presidente da França Emmanuel Macron convidou Patrice Trovoada, e consequentemente a sua esposa Nana Trovoada para a “boda” histórica de reabertura da Catedral francesa.

Patrice Trovoada que nos últimos 2 anos se destacou como o mais alto representante de São Tomé e Príncipe nas relações diplomáticas internacionais, se posicionou também como o único rosto do arquipélago na socialite mundial. Depois de ser convidado para a cerimónia de coroação do Rei Carlos III do Reino Unido no ano 2022, Patrice Trovoada e a esposa são presenças de São Tome e Príncipe, na praça histórica de Paris, a Notre – Dame, um dos símbolos do antigo império Carolíngio (Imperador Carlos Magno) na Europa.

No último sábado 7 de Dezembro, Patrice Trovoada voltou a pôr São Tomé e Príncipe no mapa das grandes bodas internacionais. «A catedral, património mundial da humanidade e monumento histórico mais visitado da Europa, reabriu as suas portas cinco anos após o incêndio que destruiu parte da infraestrutura», diz uma nota do governo de São Tomé e Príncipe.

FOTO : Patrice e Nana Trovoada no banquete de gala na Notre Dame

Primeiro-ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe, desde o início de Novembro que Patrice Trovoada se ausentou do arquipélago, em mais uma tournée internacional que passou também pela Cimeira do clima no Azerbaijão.

Abel Veiga