Director da rádio e televisão do Príncipe desmente o MLSTP

Fredibel Umbelina, director da comunicação social na ilha do Príncipe reagiu com estranheza às acusações de silenciamento da oposição, feitas por Conceição Moreno, Secretário do partido MLSTP na ilha do Príncipe.

«Foi com estranheza que tomamos conhecimento das declarações acusando os serviços da comunicação social nomeadamente a rádio e a televisão de por em causa a liberdade de imprensa, e ao serviço do governo regional» declarou o responsável pela comunicação social no Príncipe.

Enquanto responsável dos serviços da comunicação social na região do Príncipe, Fredibel Umbelina, acrescentou que «nunca esteve e não estará em causa a liberdade de imprensa a partir deste território nacional. A rádio e a televisão no Príncipe estão abertos a toda a população, às organizações da sociedade civil e aos partidos políticos».

Nesta semana, o secretário do MLSTP na região do Príncipe, disse a imprensa em São Tomé, que teve de viajar para a capital do país, para poder ter o direito de falar sobre os mais recentes assuntos políticos, nomeadamente a polémica em torno da concessão do pontão de Santo António, para gestão privada. Para o MLSTP a rádio e televisão do Príncipe estão ao serviço do partido UMPP que governa a região autónoma.

Abel Veiga