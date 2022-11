Partidos manifestam vontade de colaborar com o próximo governo

Os partidos que vão compor a bancada da oposição na nova Assembleia Nacional, garantiram ao Presidente da República Carlos Vila Nova que vão colaborar com o próximo governo da ADI, na implementação de políticas que permitam a reforma do Estado e o progresso social e económico do país.

O Movimento BASTA com 2 assentos na Assembleia Nacional, foi o primeiro a ser recebido por Carlos Vila Nova. BASTA concordou com a proposta do Presidente da República, de convidar o partido ADI para formar o próximo governo.

Membros da direcção do BASTA na reunião com o Presidente da República

Salvador Ramos, coordenador do movimento político disse garantiu total colaboração com o próximo executivo. «Estaremos disponíveis para colaborar, para contribuir em todas as reformas que o país carece, e contribuir para que através da Assembleia Nacional possamos construir um São Tomé e Príncipe com que todos sonhamos», precisou.

A coligação entre o Movimento de Cidadãos Independentes/ Partido Socialista e o Partido de Unidade Nacional, prometeu orientar os 5 deputados que elegeu a Assembleia Nacional, no sentido de apoiar as políticas reformistas do próximo governo da ADI.

Membros do MCI/PUN no encontro com o Presidente da República

Domingos Monteiro, em nome do MCI/PUN prometeu colaboração plena. «Na Assembleia vamos estar activos para colaborar, porque há necessidade de colaborarmos todos», frisou.

MLSTP será o maior partido da oposição, na nova Assembleia Nacional. Guilherme Octaviano, vice-presidente do partido liderou a delegação que se reuniu com o Presidente da República, na manhã de quinta – feira. Uma oposição construtiva é a missão dos 18 deputados eleitos no dia 25 de setembro.

«Estaremos dispostos para trabalhar conjuntamente com o partido vencedor. Ajudar o governo em tudo quanto for necessário, porque o que queremos é melhoria e crescimento de São Tomé e Príncipe», afirmou Guilherme Octaviano.

Delegação do MLSTP que se reuniu com o Presidente da República

No entanto a manifestação de apoio e colaboração por parte das forças da oposição, faz o próximo primeiro-ministro dormir descansado. Patrice Trovoada, Presidente da ADI, foi o último líder político recebido pelo Chefe de Estado na quinta-feira.

«Se declararam isso, quer dizer que esta noite eu vou dormir tranquilo, vou dormir bem, satisfeito. Se é essa a intenção, sim, o país primeiro e vamos ver o que podemos fazer», pontuou o Presidente da ADI.

Clima de consenso e tranquilidade, nas vésperas da abertura da nova legislatura, em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga