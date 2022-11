Recuperar as reservas externas é a primeira missão do próximo governo

O novo governo de maioria absoluta do partido ADI, liderado por Patrice Trovoada toma posse no dia 14 de novembro. Anúncio feito pelo próprio Presidente da ADI, Patrice Trovoada, após reunião com o Presidente da República Carlos Vila Nova.

O Chefe de Estado são-tomense cumpriu as formalidades constitucionais e convidou o partido vencedor das eleições legislativas de 25 de setembro a indicar o nome do próximo primeiro-ministro.

Segundo Patrice Trovoada, o novo primeiro-ministro deverá ser nomeado e oficialmente empossado no dia 11 de novembro.

O líder do XVIII governo constitucional reconheceu que vai assumir uma missão difícil. «O que nós sabemos é que a situação financeira está catastrófica. Isso sabemos. Por isso o primeiro objectivo é estancar esta situação», declarou Patrice Trovoada no átrio do Palácio presidencial, após encontro com o Presidente da República.

A redução drástica das reservas internacionais, é a maior preocupação. «Não há divisas no país. Estamos a menos de 10 dias da capacidade de importação, em termos de reservas», explicou.

O FMI que avalia a situação macro-económica do país, sempre considerou que as reservas internacionais líquidas, devem ser capazes de garantir no mínimo 3 meses de importação. Em agosto passado, numa declaração pública e noticiada pelo Téla Nón, o governador do Banco Central alertou para a situação preocupante das reservas internacionais líquidas.

«As dificuldades de entrada de recursos financeiros em moeda estrangeira, tem provocado pressão sobre as reservas internacionais líquidas, cujo número mantém-se muito preocupante», afirmou Américo Barros(agosto de 2022).

A estabilidade das reservas externas, é também fundamental para suster o acordo de cooperação económica e paridade fixa da dobra(moeda nacional) ao euro, assinado no ano 2009 com Portugal. A situação actual ameaça o acordo de paridade da dobra face ao euro.

«Ameaça a fragilidade da dobra. Temos um acordo com Portugal que deve respeitar as regras que não estão a ser cumpridas. Vamos resolver este problema primeiro», pontuou Patrice Trovoada.

Antes de preparar o orçamento geral do Estado para 2023, o próximo governo da ADI, vai concentrar as suas acções na recuperação das reservas externas.

Segundo o Presidente da ADI, o seu governo terá que bater as portas do FMI e dos demais parceiros internacionais em busca de divisas, para repor o nível mínimo das reservas externas.

«Poderemos contar com o Banco Mundial, eu diria Portugal, que é o parceiro que está mais sensibilizado sobre esta questão, também o FMI, e caso não for suficiente, e penso que não será suficiente, temos de ir a outros parceiros, até os parceiros bilaterais», concluiu Patrice Trovoada.

Esta terça-feira 8 de novembro os novos deputados inauguram a sessão plenária da Assembleia Nacional da 12ª legislatura. Patrice Trovoada Presidente da ADI, Jorge Bom Jesus Presidente do MLSTP e primeiro-ministro cessante, Delfim Neves presidente cessante da Assembleia Nacional vão ser investidos como deputados a Assembleia Nacional.

No dia 14 de novembro é investido o XVIII governo constitucional, com Patrice Trovoada como primeiro-ministro e Chefe do Governo.

Abel Veiga