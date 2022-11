Filipe Nascimento presidente do governo regional do Príncipe legitimado nas urnas

Pela primeira vez, Filipe Nascimento sentiu o calor da luta pela conquista do poder na ilha do Príncipe. Presidente do partido UMPP liderou a campanha eleitoral do partido UMPP nas eleições regionais de 25 de Setembro, e foi eleito deputado a Assembleia regional.

«Sim há sempre uma primeira vez para tudo na vida. Fui pela primeira vez eleito deputado regional. Para simbolizar a importância desta função que é representar o povo, a população da região do Príncipe» declarou Filipe Nascimento.

Tomada de Posse como deputado regional na Assembleia legislativa regional

Após a investidura como deputado à Assembleia Regional, foi indicado pelo seu partido para presidir o Governo da Região Autónoma do Príncipe.

Cargo que passou a exercer no sábado 19 de Novembro, após posse conferida pelo Primeiro Ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada.

O Presidente do Governo da região autónoma do Príncipe, disse que a actual situação dfe isolamento que a ilha vive, deve-se a ausência de cooperação e solidariedade por parte do Governo Central. Neste momento náo há ligação marítima entre a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe.

Isolado, Príncipe reclama por ligações aéreas e marítimas regulares, e desafiou o governo central a avançar com a isenção das tarifas portuárias e subvenções de produtos, sobretudo alimentares para conter o impacto da subida do preço dos alimentos a nível mundial.

Filipe Nascimento prometeu ao Primeiro Ministro Patrice Trovoada, cooperação e lealdade institucionais.

«Existe um historial positivo, e um património de confiança entre a região e o actual primeiro-ministro o que tem gerado uma indisfarçavel espectativa no seio da nossa população», destacou o Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe.

A revisão da constituição política, proposta pelas autoridades são-tomenses, principalmente pela Presidente da Assembleia Nacional, Celmira Sacramento, como prioridade para a 12ª legislatura, merece apoio do governo do Príncipe.

«Subscrevemos a proposta de abertura de um novo processo de revsião constitucional com objevctivo de corrigir as incongrueencias existentes no nosso ordenamento juridico-constitucional», confirmou Filipe Nascimento.

O Governo regional acredita que a revisão da constituição política vai permitir o aprofundamento do regime autonómico, com destaque para a criação da lei das finanças regionais, bem como a lei eleitoral regional.

O Primeiro Ministro Patrice Trovoada que deu posse ao Presidente do Governo regional e os respectivos secretários regionais, apelou o poder regional a dialogar com todas as forças vivas do Príncipe, e principalmente com os partidos da oposição. Segundo Patrice Trovoada, para vencer o momento complicado na região autónoma, Filipe Nascimento, deve aprofundar o diálogo. O Primeiro Ministro disse que o momento complicado que a ilha enfrenta, pode por em causa todas as conquistas dos últimos anos, nomeadamente no domínio do Turismo.

Príncipe, está isolado por causa da falta de transportes, e toda a economia paralisada por causa da rotura cíclica no stock de comsbustíveis.

O novo Governo Regional do Príncipe com mandato para os próximo 3 anos, é presidido por Filipe Nascimento.

5 secretários regionais compõem o elenco. Fátima Cassandra foi investida como Secretária Regional dos Assuntos Sociais e Capital Humano.

Verdigal Mendonça, foi investido como Secretário Regional das Finanças, Património e Administração Pública.

Sónia Cármen da Mata, tem responsabilidade na Secretaria Regional de Turismo, Economia e Cultura.

Julio Mendes ocupa-se da secretaria Regional da Biosfera, Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, e por fim Carlos Pinheiro ex-deputado do partido ADI na Assembleia Nacional, é o novo Secretário Regional das Infraestruturas, Obras Públicas e Ordenamento do Território da ilha do Príncipe.

Abel Veiga

