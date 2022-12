Índices descarrilaram, o FMI suspendeu programa, e o governo convida os são-tomenses para o sacrifício

O Programa de Facilidade de Crédito Alargado, é a porta que o FMI abre para São Tomé e Príncipe ter acesso as principais linhas de financiamento internacional. Um país que em cada ano económico, o seu programa de investimento público é financiado em 97% pela ajuda financeira internacional.

Num momento em que o governo de Patrice Trovoada prepara o orçamento geral do Estado para 2023, a missão do FMI que veio ao país para realizar a sexta avaliação do programa de facilidade de crédito alargado, decidiu suspender a avaliação. O conselho de ministros confirmou o recuo do FMI.

«O FMI decidiu pela não realização da sexta e última avaliação no âmbito do actual programa de Facilidade de Crédito Alargado», refere o comunicado da 5ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, presidida via on line pelo Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

A missão do FMI recuou, para não ser abalroada pelo descarrilamento que verificou nos índices macroecómicos do país.

«Segundo este parceiro, a partir do mês de Julho do corrente ano, houve um descarrilamento total das metas estabelecidas no Programa de Facilidade de Crédito Alargado, onde quase todos os critérios de performance estabelecidos não foram cumpridos pelo anterior Governo, e muitos foram desviados em grande medida», explica o conselho de ministros.

Detalhes do descarrilamento macro-económico foram avançados.

«O défice primário doméstico em percentagem do PIB, como um dos indicadores mais importantes da avaliação da performance nas finanças públicas, teve a sua derrapagem para valores nunca antes registado; o crédito líquido ao Governo feito pelo Banco Central elevou-se para valores insustentáveis, as custas da diminuição significativa dos níveis de reservas liquídas internacionais para valores proibitivos e nunca antes observados no âmbito do acordo de paridade cambial e mesmo até antes da existência do mesmo acordo», precisa o conselho de ministros.

O apoio directo do FMI ao orçamento geral do Estado também ficou comprometido.

«A implementação de reformas que viabilizassem o apoio directo ao orçamento, e que ajudaria a mitigar a diminuição de reservas liquídas internacionais, foram quase todas elas atrasadas ou não implementadas», acrescenta o governo.

O programa de facilidade de crédito alargado com o FMI, tem duração de 3 anos. O actual em vigor termina em Fevereiro de 2023. A sexta avaliação fracassou, e agora o governo diz que todos os são-tomenses terão que ser sacrificados, para concertar as contas públicas.

«O Venerando Conselho de Ministros orientou as equipas técnicas nacionais, com intervenção nas matérias relacionadas, para que possam prepaparar um sólido programa de consolidação das contas públicas, o que naturalmente implicará um enorme sacríficio de todos os são-tomenses no âmbito do novo Programa a ser negociado com o FMI», pontuou o comunicado do conselho de ministros.

Sacrifícios que deverão ser consentidos por todos, para que o país dependente da ajuda internacional, consiga obter linhas de financiamento para recuperar a economia.

Abel Veiga