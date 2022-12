Patrice em périplo por Lisboa, Washington, e Luanda, em busca de ajuda financeira

Em menos de 30 dias, Patrice Trovoada já percorreu quase meio mundo, em busca de ajuda financeira e de parcerias para minimizar o impacto da crise económica e financeira que deverá agudizar em São Tomé e Príncipe e no mundo a partir de 2023.

A suspensão pelo FMI em dezembro de 2022 da avaliação do Programa de Facilidade de Crédito Alargado, obriga o governo a implementar um programa de resgate, que implica a tomada de medidas impopulares.

Com a situação financeira na agenda, poucas horas depois de aterrar em São Tomé, na tarde de quinta – feira, oriundo dos Estados Unidos de América onde participou na cimeira EUA-Patrice Trovoada viajou na manhã de sexta-feira para Angola.

À margem da cimeira EUA – África, Patrice Trovoada conversou com o Presidente de Angola, João Lourenço, que de acordo com a sua agenda marcou para esta sexta-feira, o encontro com o Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe em Luanda.

«Será uma oportunidade para revermos a nossa cooperação económica e financeira, a questão ligada ao abastecimento de combustíveis, que é uma questão urgente», declarou Patrice Trovoada.

Patrice TRovoada recebido pelo Presidente de Angola

O Chefe do Governo são-tomense pretende definir com o chefe do governo de Angola e Presidente da República, João Lourenço, «um outro patamar na cooperação bilateral, que seja um patamar em que os engajamentos de parte a parte sejam respeitados», precisou.

A dívida externa de São Tomé e Príncipe para com a República de Angola ultrapassa os 200 milhões de dólares. A maior parte resultante do fornecimento de combustíveis ao arquipélago.

Nos últimos 3 anos, a companhia angolana Sonangol que detém mais de 80% do capital social da empresa ENCO, que comercializa combustíveis em São Tomé e Príncipe, decidiu suspender o fornecimento de combustíveis a crédito.

Numa altura em que o governo de Patrice Trovoada diz que o arquipélago não tem reservas cambiais para garantir a importação de bens e serviços, o fornecimento de combustíveis pode estar ameaçado.

Questões urgentes que o primeiro-ministro Patrice Trovoada, deve estar a negociar esta sexta-feira em Luanda com o Presidente angolano João Lourenço.

Abel Veiga