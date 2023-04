Estado da Nação de STP é igual a de um navio à deriva

O Primeiro-ministro Patrice Trovoada definiu o Estado da Nação, como sendo um navio à deriva no alto mar.

No debate parlamentar sobre o Estado da Nação, o Chefe do Governo, fez uma radiografia do país, e chegou a conclusão que as principais empresas públicas e público-privadas estão falidas.

A Empresa de Electricidade, EMAE e a empresa privada que comercializa os combustíveis, a ENCO, foram apresentadas como exemplos da falência geral que anulam qualquer possibilidade de progresso do arquipélago.

«Qualquer país sobretudo o nosso, sem gasóleo, não há electricidade.Não existe transporte, não existe trabalho, não existe vida…», afirmou Patrice Trovoada no pulpito da Assembleia Nacional.

Sem energia, não há economia. Segundo Patrice Trovoada o banco central não tem reservas cambiais. A ajuda financeira de 15 milhões de euros concedida por Portugal em Fevereiro, aliviaram a situação, mas já esgotou.

«Hoje precisamos urgentemente de cerca de 10 milhões de euros para importar combustíveis nos próximos dias…», revelou o Chefe do Governo.

Combustíveis para alimentar uma economia que segundo o governo não gera receitas. Os 20 mil e 600 funcionários públicos pedem aumento dos salários. Mas, segundo Patrice Trovoada o Estado da Nação, não permite realizar a actualização salarial anual como foi acordado pelo anterior governo.

«Com o nível de receitas actuais, o Estado só poderia funcionar e pagar os salários e despesas de funcionamento durante 7 meses, sempre obrigado a tudo fechar durante os restantes 5 meses do ano», precisou Patrice Trovoada.

O Estado da Nação são-tomense é igual a de um navio à deriva.

«Estamos no meio de uma tempestade que mete água de todos os lados, que foi objecto de má utilização, má conservação, e temos hoje a responsabilidade colectiva de salvar o navio e levá-lo a um porto seguro», concluiu o chefe do governo.

