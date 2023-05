Luto Nacional no dia do funeral do músico emblemático e ímpar, João Seria

O Governo de São Tomé e Príncipe decidiu em conselho de ministros decretar luto nacional no dia do funeral do General João Seria. Ainda sem data, o funeral será decidido pelos familiares do malogrado.

«Tendo em consideração que o músico General João Seria é e continuará a ser, uma personalidade emblemática e ímpar no mundo da nossa cultura musical, que levou e elevou o nome de São Tomé e Príncipe, além-fronteiras, o governo decidiu decretar o luto nacional no dia do seu funeral a ser decidido pelos seus familiares», decidiu o conselho de ministros.

Garret Guadalupe, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, que leu a decisão do governo, acrescentou que após contactos com na quinta – feira, o dia que João Seria foi encontrado na sua residência em Santana, e sem vida, «o conselho de ministros decidiu realizar uma cerimónia oficial de exéquias fúnebres bem como assumir todos os custos com a realização da mesma».

Segundo ainda a decisão do conselho de ministros «o corpo do general João Seria vai ser velado no edifício da Assembleia Nacional, onde estará exposto um livro de condolências».

O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros concluiu que os locais, as datas e os horários dos diferentes momentos da cerimónia fúnebre, serão anunciados após a devida concertação com os familiares.

Abel Veiga