Começaram as exéquias fúnebres de João Seria

O país cumpre o Luto Nacional pela morte e funeral do músico João Seria. Segundo o programa fúnebre, a partir das 8 horas de hoje o corpo do malogrado é transportado da morgue do hospital central Ayres de Menezes para o salão do Palácio dos Congressos, sede da Assembleia Nacional, onde é velado até as 12 horas.

Logo de seguida a urna em câmara ardente, escoltada por militares das forças armadas segue para a cidade de Santana, mais concretamente o bairro de Riboque, onde residia o General da música são-tomense, João Seria.

Está programada missa de corpo presente na igreja católica de Santana. A guarda de honra das forças armadas acompanhará o cortejo fúnebre da igreja de Santa Ana, até o cemitério local, a última morada de João Seria.

O luto nacional decretado pelo Governo termina a meia-noite deste domingo, 7 de Maio.

Abel veiga